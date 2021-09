Tener un glow up no es nada difícil si de verdad se compromete a crear nuevas rutinas, dedicarse tiempo y ser consciente que primero es usted. En el siguiente artículo conocerá algunos sencillos consejos para sacar la mejor versión de usted.

¿Qué es un glow up?

Se traduce como brillar y se refiere al cambio físico y emocional de una persona. Este proceso se caracteriza porque la persona busca transformarse en lo que siempre ha querido con la finalidad de expresarse con más confianza, felicidad y autenticidad.

Consejos básicos

Alimentación:

Empiece a comer más sano como verduras y frutas. Asimismo cuando esté trabajando mantenga cerca una jarra de agua natural para estar hidratados. Evite los dulces, golosinas y refrescos.

Ejercicios:

Es importante que realice actividad física ya sea solo 15 minutos al día en casa. No es necesario ir a un gimnasio, busque rutinas en Internet. Vaya de a pocos.

Rutina de belleza:

Que esté en casa no significa que descuido su imagen. Cuide más su piel, rostro y cabello con cremas, mascarillas y/o exfoliantes.

Tiempo para uno mismo:

El glow up no se consigue si no tiene tiempo para reencontrarse con su ser interior. Realice meditaciones, aprenda a dibujar, lea un libro o descubra un nuevo hobbie.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Su hijo tiene cambios de humor constante?: Conozca las señales de alerta del ciberbullying y cómo prevenirla

4 formas increíbles de llevar sus charms

Estas son las razones por las cuales las tendencias del pasado siempre vuelven