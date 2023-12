Lo que inició como una mala experiencia de compra, terminó gestando un evento de moda enfocado en el público de talla grande. Las amigas Lisset Guadalupe y Gina Zorrilla querían comprar prendas en talla grande y no encontraban ropa que les quedara bien. Luego de pedir muchos productos en internet que no cumplían sus expectativas, decidieron hacer un cambio y emprender en el rubro del plus size.

Este sábado 16 y domingo 17 de diciembre, su iniciativa llevará a cabo la décima edición del Plus Size Moda Perú en Miraflores. La feria es de ingreso totalmente gratuito y va dirigida tanto a hombres y mujeres. En esta edición, más de 60 stands especializados participarán ofreciendo jeans, blusas, vestidos, pantalones, ropa deportiva, lencería, casacas, ropa de playa, entre otros. El encuentro es en el Hotel José Antonio Deluxe (Calle Bellavista 133- Miraflores), durante el sábado es de 11am a 9pm y el domingo de 10am a 8pm.

Bajo el eslogan “tu talla, tu estilo”, las organizadoras explican que: “Deseamos que este fin de año todas puedan tener oportunidad de comprar con comodidad, pues será un punto donde las mujeres podrán elegir su estilo, pues hay de diversas tallas y de todos los precios, sobre todo a la moda y con colores de tendencia”. Además, recalcaron que la intención de la feria no es promover la obesidad, sino la aceptación y la comodidad al vestir, el sentirte bien contigo misma luciendo tu estilo y tu talla.

