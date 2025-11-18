Cada 19 de noviembre se celebra el Día de la Mujer Emprendedora, una fecha para reconocer el esfuerzo, la resiliencia y la creatividad de las mujeres que han decidido crear su propio camino. Emprender no solo implica tener una buena idea, sino también aprender a manejar las finanzas con inteligencia.

Al respecto, Norma Franco, Gerente de Finanzas de Herbalife, comparte algunas recomendaciones clave para fortalecer la salud económica de cualquier emprendimiento: “Llevar un control adecuado de las finanzas no tiene que ser complicado. Con organización, constancia y hábitos sencillos, es posible lograr estabilidad, aprovechar mejor los recursos y asegurar el crecimiento del negocio.”

A continuación, cinco consejos prácticos para mejorar tus finanzas como emprendedora o emprendedor:

1. Define un presupuesto y cúmplelo: Empieza por calcular tus ingresos y gastos fijos, y define un presupuesto mensual. Esto te ayudará a visualizar tu flujo de dinero y a identificar en qué puedes ajustar. La clave está en registrar todo: desde las compras grandes hasta los pequeños gastos diarios.

2. Separa tus finanzas personales de las del negocio: Abrir una cuenta bancaria exclusiva para tu emprendimiento, asígnate un monto fijo de retribución y separa tus gastos personales de los del negocio son pasos claves que marcan la diferencia. Así tendrás un panorama real de la rentabilidad del negocio y evitarás confundir tus gastos personales con los de la empresa.

3. Crea un fondo de emergencia: Todo negocio enfrenta altibajos. Tener un fondo de reserva te permitirá cubrir imprevistos sin afectar tus operaciones. Idealmente, este fondo debe cubrir de tres a seis meses de gastos fijos del negocio.

4. Reinvierte parte de tus ganancias: En lugar de gastar todas las utilidades, destina un porcentaje a reinvertir. Puede ser en inventario, marketing, herramientas o capacitación. Este hábito fortalece tu negocio y genera crecimiento sostenible.

5. Aprende sobre educación financiera: Invertir tiempo en conocer temas como presupuestos, flujo de caja, ahorro, crédito o impuestos es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Hoy existen cursos y recursos gratuitos en línea que te ayudarán a tomar decisiones más acertadas y seguras.

En este Día de la Mujer Emprendedora, el mejor regalo que puedes darte es aprender a cuidar tu dinero y usarlo como una herramienta para alcanzar tus metas.