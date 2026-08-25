La natación dejó de ser una actividad asociada exclusivamente al verano. El crecimiento de los programas deportivos y la disponibilidad de piscinas temperadas permiten que niños y adolescentes practiquen esta disciplina durante todo el año. En este contexto, elegir adecuadamente la ropa de baño se convierte en una decisión vinculada al rendimiento, comodidad y durabilidad del equipamiento deportivo.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) viene impulsando el acceso de menores a la actividad física. En 2026, cerca de 300 niños y adolescentes iniciaron clases gratuitas de natación en la Academia IPD de Villa María del Triunfo, mientras que el programa Academia IPD ha beneficiado a más de 66 mil menores de entre 6 y 17 años a nivel nacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que niños y adolescentes de 5 a 17 años realicen un promedio de al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa. Entre sus beneficios se encuentran una mejor condición física y salud cardiometabólica, además de efectos positivos sobre la salud ósea, muscular, cognitiva y mental.

“Cuando la natación forma parte de la rutina semanal de un niño, la ropa de baño debe ser considerada parte de su equipamiento deportivo. Es importante evaluar la frecuencia de uso, las condiciones de entrenamiento y las características de la prenda para que pueda acompañar al deportista durante su proceso de formación”, señala *María Eneyda, gerente de marca de Swim World*.

Cinco factores para elegir el equipamiento adecuado

1. Resistencia al cloro

Para los menores que entrenan varias veces por semana, la resistencia al cloro es uno de los principales criterios de selección. La exposición frecuente a productos químicos presentes en las piscinas puede deteriorar determinados tejidos, por lo que se recomienda optar por materiales diseñados para soportar un uso frecuente.

2. Talla y ajuste

Una talla más grande no necesariamente significa mayor tiempo de uso. Una prenda demasiado holgada puede desplazarse durante los movimientos y generar incomodidad. El ajuste debe permitir libertad de movimiento sin ejercer una presión excesiva sobre el cuerpo del nadador.

3. Frecuencia de entrenamiento

No tiene las mismas exigencias una ropa de baño utilizada ocasionalmente que aquella empleada por un menor que entrena tres, cuatro o más veces por semana. A mayor frecuencia, cobran mayor importancia la resistencia del tejido, su capacidad de recuperación y la durabilidad de la prenda.

4. Libertad de movimiento

La natación requiere movimientos constantes y coordinados de brazos, piernas y torso. Por ello, el diseño y la elasticidad de la ropa de baño deben permitir que el deportista ejecute sus movimientos con comodidad y pueda concentrarse en la técnica.

5. Durabilidad y costo por uso

Para las familias, la duración de una prenda también puede ser un factor importante. Una ropa de baño diseñada para soportar entrenamientos frecuentes puede reducir la necesidad de reemplazarla constantemente. Evaluar el costo en relación con la cantidad de entrenamientos y meses de uso permite realizar una compra más eficiente.

Equipamiento para una disciplina que se practica todo el año

La expansión de los programas de entrenamiento y el acceso a piscinas temperadas han permitido que la natación se practique durante todo el año. Esto también ha cambiado la forma en que las familias deben evaluar el equipamiento de los jóvenes deportistas.

“La innovación textil ha permitido desarrollar prendas orientadas a las necesidades específicas de los nadadores, con características que buscan mejorar la resistencia, comodidad y libertad de movimiento durante los entrenamientos”, agrega María Eneyda.

Además de la ropa de baño, el equipamiento de los nadadores puede complementarse con gorro, lentes y otros accesorios que contribuyan a una práctica más cómoda y segura, tanto en sesiones recreativas como en procesos de entrenamiento deportivo.

En el mercado existen marcas especializadas que han desarrollado productos para distintos niveles de práctica, desde quienes se inician en la natación hasta deportistas que realizan entrenamientos de mayor frecuencia.