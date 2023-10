Nicolle Chang siempre tuvo manos hábiles para el dibujo. En 2017, un año después de iniciar su carrera de Publicidad, decidió trasladar ese don al rubro del maquillaje y así generar ingresos extra. Hoy es una popular makeup artist y creadora de contenido de belleza con una sólida comunidad de seguidores en TikTok e Instagram.

¿Cómo fue la transición de publicista a makeup artist?

Empecé a maquillar como tanteando, para probar. Me fue muy bien y, desde 2017 hasta hoy, estoy muy metida en lo que es maquillaje. Desde mucho antes de graduarme tuve clarísimo que quería dedicarme a este rubro. La carrera la terminé y me es muy útil al trabajar con agencias como creadora de contenido. Entiendo el lenguaje, me ha ayudado bastante.

¿Cómo te animaste a compartir contenido en redes?

Todo empezó en pandemia. Antes yo publicaba mis trabajos con las fotos que tomaba a las clientas que me visitaban. Pero cuando nos encerraron no tenía modelos, solo a mi mamá que vivía conmigo. Fue ahí que dije “pucha, voy a maquillarme y a ver qué sale”. A la gente le encantó, entonces pensé “ah, aquí está la voz”.

¿Cuál es la parte más difícil de crear contenido sobre maquillaje?

Si me hablan de producción, definitivamente es grabar los videos. Un video con tres looks puede tomarme 12 horas y eso lo grabo todo de corrido en un día. Si es solo un maquillaje, pueden ser de 6 o 7 horas. Otra cosa es ponerte y quitarte el maquillaje, hacerlo a cada rato irrita la piel.

¿Cuáles son las tendencias para este Halloween 2023?

En realidad los look se repiten. Los disfraces habituales son de Cleopatra, brujita, angelito, diablito. Son como un salvavidas y siempre son chéveres. Para este Halloween 2023 el look debe ser rápido y fácil de hacer. Tampoco es algo que te tome dos minutos, pero no va a ser tan difícil. La gente quiere divertirse, tonear.

¿Qué consejo darías para recrear un maquillaje para Halloween?

Lo primero es practicar. Si no te maquillas con frecuencia es bueno que días antes ensayes tu maquillaje para que ese mismo día no sufras percances. Otro tema es preparar la piel, eso es clave para que el look dure más. Siempre utilicen productos compatibles con la piel. No coloquen pegamentos agresivos u otros elementos dañinos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Maquillaje en Halloween: ¿qué se debe tener en cuenta?

Circuito Mágico del Agua se lleno de adrenalina con el regreso del Circuito del Terror Vol. 3

Casa embrujada con temática de bebés mete miedo a quienes se atreven a entrar en ella