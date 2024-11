Las fiestas de promoción están a la vuelta de la esquina y, para muchas chicas, elegir el vestido perfecto puede ser un verdadero desafío. Con tantas opciones de colores y estilos, decidirse no siempre es fácil. Pero no hay de qué preocuparse, porque si está buscando ideas para brillar en esa noche tan especial, aquí van algunos consejos para encontrar el look ideal.

SEGÚN TIPO DE CUERPO. El primer paso para encontrar el vestido perfecto es conocer bien su cuerpo. Si tiene figura de manzana, opte por vestidos con corte recto. Para figura de pera, elija faldas acampanadas con corpiño ajustado. Lo más importante es que el vestido refleje su personalidad, ya sea clásica y elegante o más atrevida y juvenil.

COLOR ADECUADO. Para lucir deslumbrante, puede elegir entre los tonos que están en tendencia este 2024, como el rojo cereza, vibrante y elegante; verde esmeralda, símbolo de lujo; azul marino, el color del lujo silencioso; malva, suave y versátil; negro, perfecto para detalles brillantes; y celeste, fácil de combinar con accesorios.

OJO AL DATO. Para complementar el look, opte por accesorios discretos que no compitan con el protagonismo del vestido.

PEINADO Y MAQUILLAJE. Para un look clásico, cabello recogido y maquillaje natural; para algo más moderno, cabello suelto con ondas y un maquillaje audaz.

ACCESORIOS. Unos pendientes largos añaden glamour, mientras que un pequeño bolso elegante es práctico y estiloso. Evite sobrecargar.

ZAPATOS LINDOS Y CÓMODOS. Busque tacones que complementen el vestido y le permitan bailar con comodidad, estilizando la figura.

COLORIMETRÍA. Aprovechar la colorimetría tiene beneficios como hacerla lucir más vital, realzar sus rasgos y disimular imperfecciones.

