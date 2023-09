Como toda buena historia, la joyería de Gene Colquicocha nació gracias al amor. Buscando el anillo perfecto para quien ahora es su esposa, se topó con el frívolo entorno de las joyerías de élite en Perú. Fue así que se animó a comprar una piedra natural del extranjero sin saber que, en el futuro, se convertiría en un reconocido joyero y, además, ayudaría a cientos de peruanos a fabricar la joya de sus sueños.

¿Cómo nació Gene&Co?

Empecé con la marca luego de que me detectaran una enfermedad oncológica. El doctor me recomendó dejar mi trabajo como abogado en la Fiscalía porque era un ambiente muy estresante y convertí mi hobby de la joyería en un negocio mucho más grande.

¿Cuál fue tu mayor dificultad al emprender?

Lograr que mis clientes confíen en que lo que yo vendía era original y que valía su precio. Me ha pasado de todo. Formé una sociedad y perdí toda mi inversión; cuando me enfermé, vendí mis joyas desde la cama del hospital; luego, el azote de la pandemia y ahora el rechazo de mi visa. Pero nada me ha detenido.

¿Qué diferencia a tu joyería de otras en el mercado?

Quise que Gene&Co sea un espacio de confianza donde los clientes me puedan preguntar las cosas sin miedo. Yo estoy encantado de ayudarles y así hacen una compra informada y conozcan el porqué de los precios. También tenemos el pandero para comprar joyas y funciona como las “juntas” que se realizan en provincia. Todos aportan y, a fin de mes, una persona se lleva la joya que desea según el presupuesto.

¿Qué se siente representar a Perú en el evento de moda más prestigioso del mundo?

Para mí es todo un orgullo y una meta cumplida. Cada vez que llego a algún lugar siempre digo “aquí les traigo el oro de los Incas”. No es la primera vez que salimos del país, antes estuvimos en Punta del Este y me alegra mucho decir que el oro peruano es muy apreciado en el extranjero.

¿Cuál es tu consejo para otros emprendedores?

Si esperas a estar preparado para emprender, nunca lo vas a hacer. Mi consejo es que hagan aquello que les apasiona, así uno no se rinde tan fácil. Hay que ser perseverante ante las dificultades y luchar por nuestras metas.

MÁS INFO:

- Me llamo Gene Colquicocha, tengo 39 años y estudié Derecho en la Universidad Nacional de Ucayali.

- Una frase que me gusta: “Tras mucha tribulación vienen las bendiciones”.

- A los que no se atreven a emprender les diría: “Haz lo que te gusta y persevera en ello”.

700 a más panderistas consiguieron sus anillos y joyas de manera accesible con Gene&Co.

BÚSCALOS:

Instagram: @gene.and.co

Facebook: @GeneCOJoyas

