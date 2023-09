Durante la pandemia, Isa Terrones fue una de las primeras personas en perder el empleo. Al dedicarse al rubro de Hotelería y Turismo, uno de los sectores más golpeados por la crisis sanitaria, se encontró atrapada en la incertidumbre, accediendo a trabajos eventuales para mantener a sus dos hijas. Pero, a fines del 2020, cuando decidió iniciarse en el mundo del senderismo visitando encantadores lugares cerca de Lima como Yuracmayo, Lago Cashpe, Glaciar Chuecon, entre otros, su vida dio un giro inesperado. Hoy es una reconocida influencer travel, aunque también comparte información de huariques, recetas, plancitos económicos y más.

Durante el viaje que organizó Uber en Cusco para dar a conocer cómo apoya el turismo en Perú, diario OJO conversó con la creadora de contenido sobre sus inicios, las tendencias actuales de viajes y las claves de su éxito.

¿Cómo fue tu primer viaje?

Lo recuerdo bien, fue un 8 de noviembre del 2020. Me fui con un grupo de chicos que encontré por Facebook a hacer una caminata a la laguna Rapagna en San Mateo. En plena ruta, sin equipos y con zapatillas de correr, me puse pensar que siempre había estado postergando lo de hacer viajes y compartirlos porque el trabajo me lo impedía, pero ahora estaba sin empleo. Ahí tuve mi despertar. Empecé a viajar todos los fines de semana con todos los cuidados que la pandemia requería. Fue una experiencia dura. Incluso, te cuento esto como anécdota, esa caminata normalmente la puedes hacer en 3 horas y media, nosotras (fue con su prima) la hicimos en 6 horas, íbamos a paso lento, en altura, no estábamos adaptadas.

¿Qué contenido impulsó tu despegue?

Mi despegue fue hasta diciembre del 2021, cuando empiezo a generar contenido del Centro de Lima. Identifiqué un sector muy descuidado, de personas que no tienen ni tiempo ni las posibilidades económicas para hacer viajes. Pero en Lima había muchas actividades culturales gratuitas que no se promovían. Creé este contenido y me fue muy bien.

El éxito llegó casi un año después, ¿qué desafíos enfrentaste en este periodo?

Viví muchos altos y bajos. A todas las personas que están empezando a crear contenido les digo que, al inicio, no va a ser sencillo, te vas a desanimar muchísimas veces. Me encantaba viajar, pero yo sentía que la creación de contenido no era algo para mí porque no me funcionaba o no encontraba la manera correcta de comunicar lo que quería o de hacer sentir a las personas que me seguían esa energía de lo que significa viajar. Yo trabajaba de mil cosas. Los fines de semana, como ya conocía varias rutas, me contrataban como tour conductor para asistir a los grupos, sobre todo en rutas de altura. En paralelo, seguía generando contenido.

¿Cuál ha sido uno de los obstáculos más difíciles de sortear para ti en el mundo de las redes sociales?

A mí me daba mucha vergüenza que la gente me vea grabándome frente a la cámara. En diciembre del 2022 inicié un canal de Youtube para retarme a mí misma a mejorar mi comunicación frente a la cámara.

Actualmente, no solo ves temas de viaje, sino también gastronomía, actividades culturales, etc...

Yo probaba un montón de cosas. No iba a saber con qué contenido me iba a sentir cómoda hasta que no probara de todo. He hecho contenido de recetas, viajes, contenido cultural,. Siempre estoy abierta a hacer un contenido muy variado. Pero, ahora, mi perfil se centra en contenido de viajes y gastronómico.

¿En qué consideras que has acertado y en qué has fallado como creadora de contenido?

Acerté en persistir y ser constante. Si yo lo hubiese dejado cuando recién empecé, todavía seguiría con esa espinita dentro de mí, diciéndome por qué no lo hice. Es cuestión de que te animes y yo lo intenté, así al inicio haya recibido comentarios negativos o recomendaciones que, si eres sensible, te duelen y te hacen sentir mal o pensar que estás haciendo mal las cosas. Lo mío fue persistir en la idea de que esto en algún momento iba a funcionar, creerlo y, sobre todo, disfrutarlo. En cuando al aspecto negativo, cualquiera que haya tenido, al final, me fui retando. Por ejemplo, me daba mucha vergüenza hablar ante una cámara hasta que empecé a practicarlo gracias a Youtube, fue cuestión de acostumbrarme.

¿Cuáles consideras que son las tendencias actuales de viaje?

Ahora, la mayoría de personas está buscando viajes cortos, optimizar su tiempo y tener un fin de semana diferente.

¿Qué lección has aprendido viajando?

Que uno no conoce realmente su país si no viaja, si no conecta con su gente, con sus costumbres y realidades. A veces, desde nuestra comodidad de vivir en la ciudad central del país, menospreciamos ciertas cosas que pasan en el interior del país porque no entendemos las realidades que viven otras personas que ni siquiera pueden tener acceso a los servicios básicos.

¿De qué manera ha cambiado tu perspectiva de vida desde que comenzaste a viajar?

A parte de ver otras realidades, uno se vuelve más sensible, viajar te hace apreciar más la vida en sí. Muchas personas me escriben y me dicen, ojalá y tuviera la vida que tú tienes y pudiera viajar. Pero yo fui mamá joven, a los 19 años, de gemelas. En ese momento mi prioridad eran mis hijas, sacar adelante a mi familia, no veía nada más. A veces, como ser individual, estas cosas te afectan. Tuvieron que pasar varios años y cosas como la pandemia, sentirme con toda la presión, para tomar una decisión que cambiara mi vida. Uno, al final, no se va a sentir feliz si no hace algo que lo llene como persona. Cuando empecé a tomar en cuenta lo que tanto me gustaba para convertirlo en un trabajo y divertirme haciéndolo, cambió mi vida. Así que cada vez que alguien me dice que siente que no lo va a poder hacer, le digo que no lo va a saber si no lo han intentado. Y si lo que intentas descubrirás si te gusta, y si no te gusta, tienes que seguir buscando.

¿Qué sacrificios implica ser una influencer travel?

En mi caso, en casa nuestras reuniones familiares son los fines de semana y yo, normalmente, no estoy en Lima. Perderme esos momentos es lo complicado. También que este trabaja demanda bastante tiempo, aunque la gente vea 1 minuto de video.

¿Cuál sería tu mensaje para las personas que no se atreven a viajar solas?

Que hay que tomar la decisión de hacerlo porque, si vas a esperar a que sea el momento preciso o que encuentres a la persona precisa para que te acompañe, créeme, se te va a ir la vida esperando y va a llegar un momento de tu vida en el que te lamentarás. Si eres mujer hay que tener cuidado para ir a ciertos lugares, siempre avisando a dónde te vas moviendo. Me pareció bastante interesante el soporte Uber, tienen varios mecanismos de seguridad que me parecieron importantes como compartir la ruta. Tomar esas precauciones. Ya sabemos el tema de la inseguridad, pero que eso no sea un limitante para poder viajar.

¿Cuál es tu destino favorito y por qué?

Al que siempre me va a gustar volver, aunque no es muy promovido como destino turístico por la accesibilidad que es un poco complicada, es Amazonas, me parece maravilloso. La primera vez que tuve la oportunidad de conocerlo fue en pandemia y estaba sola, tuve la suerte de hacer toda sola, sin muchos turistas. Fue una experiencia única. Es más, si pudiese mudarme allá, lo haría.

¿Cuál es tu pretensión principal con tu trabajo de viajera?

Esto empezó más que todo para conocer, disfrutar y luego ya empecé a compartir contenido para que otras personas lo hagan. Pero, a través del turismo, nosotros también aportamos a los lugares que vamos. Genera una fuente de ingresos para muchas familias. Eso es algo que a mí me parece maravilloso y mientras yo pueda apoyar en un sentido más social, genial. Creo que ya estoy en esas escalas.

¿Qué satisfacciones te ha dado tu trabajo?

Conectar con una comunidad muy bonita. También transmitir que todos podemos conocer ese lugar que queremos o hacer ese viaje soñado. Motivarlos, aunque sea guardando mis videos, a que algún día lo hagan.

137 mil

seguidores en su cuenta de Instagram. Para cualquier información, escribirle al correo isaterrones.pe@gmail.com.

Estudió Hotelería y Turismo en la Universidad de San Martín de Porres. Ha colaborado con importantes marcas peruanas y cuenta con una comunidad viajera con la que, en ocasiones, comparte caminatas en lugares cerca de Lima.





