En el día a día, elegir qué ponerse puede volverse complicado cuando cambian las tendencias. Hoy, el denim vuelve a mirar a los 80 y 90 con lavados vintage y siluetas amplias. Expertos de Levi’s® explican cómo el denim incorpora nuevas técnicas, estilos y referencias del pasado.

LAVADOS

Los lavados son uno de los elementos centrales de esta temporada. Los diseños actuales retoman estilos de su historia para traerlos nuevamente a colección, combinando técnicas tradicionales de lavandería con procesos modernos como el láser, que ayuda a lograr acabados desgastados y efectos más precisos.

SILUETAS

Las siluetas amplias forman parte de las principales propuestas. Los calces baggy, loose y barrel se mantienen en tendencia y responden a la búsqueda de prendas más sueltas, con combinaciones sencillas como polos básicos o camisas ligeras.

ESTILO

Aunque las combinaciones actuales apuntan a prendas holgadas, los cortes más ceñidos continúan vigentes según la forma en que se estilizan, lo que mantiene variedad dentro del uso del denim en la moda actual. El juego de proporciones permite modernizar cualquier look sin perder identidad.