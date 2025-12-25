Aunque la Navidad ya pasó, siguen las salidas, reuniones y la esperada cena de fin de año. En medio de antojos y brindis, vale la pena poner atención a cómo comer mejor sin dejar de disfrutar. La nutricionista Pierina Arbulú, especialista en nutrición para Estar Bien de RIMAC, comparte tips prácticos para cuidarse estos días.

EXCESOS. Durante estas celebraciones aumenta el consumo de alimentos ultraprocesados como panetón, galletas y chocolates. Esto puede provocar empacho, hinchazón e indigestión, sobre todo por la noche, además de malestar general tras comer en grandes cantidades.

ALCOHOL. El consumo elevado de bebidas alcohólicas no solo suma calorías, también favorece la deshidratación y la resaca. Además, su efecto diurético y la combinación con comidas pesadas incrementan el cansancio y el malestar físico al día siguiente.

ESTRÉS. Cuando estos hábitos se repiten, el impacto va más allá de lo inmediato. Puede aparecer aumento progresivo de peso, mayor riesgo metabólico, resistencia a la insulina y alteraciones en colesterol y triglicéridos, afectando la salud a mediano plazo.

RIESGOS. El cierre del año suele venir acompañado de presión y cansancio. Ese estrés favorece la búsqueda de alimentos más calóricos y menos nutritivos, lo que termina afectando la energía diaria y el equilibrio del cuerpo.

PLANIFICACIÓN. Organizar el menú semanal y hacer compras con anticipación ayuda a mantener comidas más balanceadas. Si comerá fuera, elija platos con proteínas y vegetales para no excederse.

Las reuniones y conversaciones ayudan a reducir el estrés, fortalecen las relaciones y generan una sensación de bienestar que favorece el equilibrio del sistema nervioso.

ANTICIPACIÓN. Comer algo ligero antes de una reunión evita llegar con demasiada hambre. También se recomienda moderar el alcohol y alternarlo con agua para reducir molestias posteriores.

MOVIMIENTO. Caminar después de las comidas, hidratarse con agua o bebidas naturales y evitar el sedentarismo contribuye a que el cuerpo se sienta más liviano.