Durante la Navidad, un conductor vio cómo un incendio destruía su auto, generando preocupación y poniendo en pausa su trabajo.

El hecho quedó registrado en un video que se volvió viral en TikTok, donde los usuarios dejaron cientos de mensajes de ánimo y solidaridad. Gracias a la visibilidad que tuvo el video, inDrive intervino para ayudar a este conductor socio de la plataforma a recuperar su vehículo antes del inicio de 2026.

La acción se realizó en conjunto con Kuzoba, empresa peruana especializada en la venta y alquiler de vehículos para conductores de apps de transporte, y con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), quienes se sumaron a la iniciativa para agilizar los permisos y la documentación del nuevo vehículo.

El apoyo se enmarca en la “Alianza por la Movilidad”, colaboración estratégica entre inDrive, Kuzoba y la ATU, que busca facilitar el acceso a autos nuevos para conductores de aplicaciones y fortalecer la comunidad de socios conductores. Gracias a esta colaboración tripartita, el conductor pudo retomar su actividad de manera rápida y segura.

Este caso demuestra cómo la visibilidad en redes, la solidaridad de la comunidad y la colaboración entre empresas e instituciones pueden transformar situaciones difíciles en oportunidades para seguir adelante.