El Perú continúa ganando reconocimiento en la escena internacional de la panadería. En el 54° Concurso Internacional de Jóvenes Panaderos, organizado por la UIBC en Taiwán, el Perú Bakery Team fue distinguido con el premio a “Mejor País Revelación”, tras una destacada participación frente a delegaciones de alto nivel.

El coach Marín Astocondor, quien es también “Primer Embajador del Pan” por Les Ambassadeurs du Pain en Francia, afirmó que “este reconocimiento posiciona al Perú como un país emergente en la panadería internacional y proyecta el talento joven peruano al mundo”.

El Perú Bakery Team, delegación nacional, estuvo conformado por el coach Marín Astocondor y las jóvenes panaderas Cris Falconi y Camila Fernández, bajo la dirección de Jorge Morales y Alina San Román. Las representantes se prepararon en Nova Escuela, donde desarrollaron competencias técnicas y creativas para competir en un escenario de exigencia mundial.

El título de campeón del certamen fue para el equipo de Taiwán, anfitrión del evento, mientras que el premio a Mejor País Revelación distingue a la delegación con mayor proyección y crecimiento dentro de la competencia. Este logro marca un hito en la proyección del talento peruano y reafirma el compromiso del país con la excelencia gastronómica.