Gianfranco Alvis y Fanny Higinio son una pareja de esposos a los que no solo los unió el amor, sino también un fuerte deseo por difundir el lado positivo de nuestro país dando vida a “Perú me gusta”, una plataforma que comparte emprendimientos, huariques, recetas y eventos culturales, entre otros. Pero una de sus secciones que ha conmovido hasta las lágrimas a más de un usuario es “Historias que inspiran”, videos cortos con una impecable narrativa, edición y locución, que relatan las historias de constancia, sacrificio y lucha de emprendedores peruanos, muchos de ellos de la tercera edad, como don Claudio Balbín, quien desde hace medio siglo endulza con sus famosos churros a los miraflorinos.

Diario OJO conversó con Gianfranco, comunicador de profesión, sobre el arduo trabajo que hay detrás de cada grabación.

La descripción de “Perú Me gusta” es “de todo un poco”. ¿Qué abarca su contenido?

Es una plataforma que se encarga de difundir todo lo referente al Perú. Tenemos varias secciones: Historias que inspiran, Apunta este dato, Lo nuevo, Nos recomendaron y Eventos. Siempre hemos pensado que deben haber más noticias positivas y qué mejor que contar las historias de perseverancia de muchos negocios.

¿Qué te impulsó a crear este proyecto?

Antes de estar en “Perú me gusta”, trabajaba en una empresa de Telecomunicaciones haciendo cualquier cosa menos periodismo, pero siempre tuve ese bichito de querer mostrar cosas que a Fanny y a mí nos parecieran dignas de compartir. Primero, creamos la empresa “Viajar me hace feliz”, que también tiene varios seguidores. Empezamos con “Perú me gusta”, luego difundiendo viajes y después todo en general porque el nombre es bastante potente como para restringirlo a un solo ángulo.

¿Cuál dirías que es la filosofía de su contenido?

Que el verdadero influencer es el producto, el restaurante o el emprendedor que tiene 40 años trabajando y por algo alcanzó el éxito, porque la ha sudado, ha luchado y ha sufrido. Nosotros solo somos un vehículo para difundir esta información.

¿Qué trabajo hay detrás de cada grabación?

Además de ir y filmar, tenemos que elaborar un guion y pensar en la estrategia; dejamos nuestro corazón en el video. Es gratificante cuando los dueños de los restaurantes nos mandan fotos del lugar con colas o lleno de gente gracias a los videos que hemos hecho.

¿Qué satisfacciones te ha dado “Perú me gusta”?

La mayor satisfacción es el aprendizaje y el crecimiento personal. Por ejemplo, mi papá falleció hace dos años y no hay historia que no me recuerde a él. Y no sé si te has dado cuenta, pero en “Historias que inspiran” casi todos los videos tienen de fondo canciones de Roberto Carlos y es porque era su artista preferido. Por eso me acuerdo de él. Yo trato de hacer las cosas como él, que me dejó grandes enseñanzas.

Perú me gusta tiene 389 mil seguidores en Facebook, 249 mil en Instagram y 108 mil en TikTok. Lo encuentran como @perumegusta.

Gianfranco Alvis. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres. Tiene un Diplomado en gestión y dirección de telecomunicaciones. Uno de sus próximos proyectos es potenciar el canal en Youtube de “Perú me gusta”.

TE PUEDE INTERESAR:

¡Plaga de patitos kawaii invade Lima! ¿A qué se debe esa peculiar moda? AQUÍ la respuesta

Tips de moda: Conoce las prendas ‘must have’ que debes renovar cada temporada

Florence Goupil: “Para la fotografía puedes usar un smartphone y empezar a cultivar tu mirada”