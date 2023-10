Florence Goupil: "Para la fotografía puedes usar un smartphone y empezar a cultivar tu mirada".

Florence Goupil es una fotógrafa peruana- francesa. Se inició en la fotografía hace 13 años, pero no proviene de ninguna escuela, ella es autodidacta. Nació con un gran talento para observar y crear. Estudió Arte en L’École Supérieure des Beaux-Arts de Rennes, graduándose en Diseño Editorial y Multimedia y, en el camino, descubrió que lo suyo era retratar historias pero a través de un lente fotográfico, es decir otro tipo de arte. Su trabajo ha sido compartido en Washington Post, El País, NBC News, entre otros importantes medios a nivel mundial por su dedicado trabajo enfocado en Etnobotánica, la Amazonía y los Andes. Actualmente, es exploradora de la National Geographic y este año ha sido ganadora de dos becas de Reportaje Dom Phillips del Pulitzer Center RJF.

Recientemente, Florence se atrevió a asumir un retador proyecto con la empresa china Xiaomi: capturar a través del lente del nuevo Xiaomi 13T un road trip por tres puntos diferentes del Perú, que duró cuatro días, para reflejar el proceso humano y cultural detrás de la cocina peruana. Bajo el lema “Redescubre nuestra esencia”, esta campaña presentó su documental fotográfico del recorrido por Ayacucho, Ica y Lima.

Diario OJO conversó con la joven cusqueña sobre la revolución de los smartphones en la fotografía.

¿Cuándo comenzaste a interesarte por la fotografía móvil?

Siempre he usado mi móvil cuando hago ensayos, algo corto, pre-producción, para identificar qué es lo que quiero fotografiar y cómo lo voy hacer. Ahora he tenido la primera experiencia de hacer toda una serie de fotos documentales con un smartphone y esto ha sido completamente innovador para mí.

¿Hasta qué punto crees que la calidad de los celulares podría competir con una cámara profesional?

He quedado completamente sorprendida de que ya haya un smartphone que tenga 50 megapíxeles y que te haga las fotos en el archivo RAW, un archivo que nosotros los fotógrafos utilizamos normalmente para poder trabajar el color, la luz, etc. Esto es primordial porque la firma del fotógrafo es cómo edita cada fotografía; que tú puedas tomar las fotos desde un celular en archivo RAW, hacer tu post-producción, por ende tu firma, es lo mejor. Ya no necesitas de una cámara profesional.

¿Dirías que con un celular se olvida la técnica fotográfica?

Se dijo lo mismo cuando dejamos de usar el rollo fotográfico y pasamos a lo digital, pero nos estamos olvidando de dos cosas: la primera es ver los resultados. Aquí puedes ver las fotografías impresas, en formatos gigantes, y la calidad es preciosa. No se le ha agregado pixeles, es imposible. Cuando yo te digo que el smartphone tiene 50 megapíxeles es porque es real. Lo segundo que estamos olvidando es el ojo. No importa el aparato que usemos, es la mirada que nosotros tenemos hacia el mundo exterior y eso es lo que hay que cultivar.

¿Qué prejuicios derribarías sobre la fotografía desde un smartphone?

Nunca va a ser la cámara profesional, pero es una buena herramienta, la puedes usar. Hoy por hoy no podemos romantizar la fotografía, todo el mundo hace fotos. Ya no existe “él o la fotógrafa” y que los demás solo se queden viendo como hace su arte. Entonces, ¿por qué no considerar un smartphone como una cámara justa?

Desde el punto de vista tecnológico, ¿cómo ves el futuro de la fotografía con teléfonos móviles?

En esta presentación he visto cómo está conformado el lente fotográfico de la cámara del Xiaomi 13T y es impresionante la tecnología que le ponen a unos lentes tan pequeños. Yo creo que vamos a alejarnos un poquito de las cámaras pesadas y nos vamos a ir adaptando más a los smartphones, eso me parece maravilloso porque significa que el acto de fotografiar va a ser descentralizado y lo podemos hacer todos. Si los chicos jóvenes se quieran formar en fotografía ya pueden tener un smartphone que es mucho más cómodo que comprarse una cámara profesional. Eso descentralizar la herramienta.

¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a la fotografía?

Que no tengan miedo de usar su smartphone. A veces uno coloca la fotografía en un estandarte muy lejos y dice “no puedo hacer fotos hasta que no me compre mi cámara profesional y tengo que invertir mucho dinero en eso”, pues no es cierto. Puedes usar tu smartphone y empezar a cultivar tu mirada. Rompe las barreras con las personas, acércate a ellas, hazles los retratos que tú quieras desde tu teléfono y, a partir de eso, te entrenas y más adelante, si quieres seguir en la fotografía, te compras una cámara profesional.

Para los que quieren especializarse en el tipo de fotografía que tú haces, ¿qué consejos les darías?

Creo que la consciencia es poder. Si tú eres consciente de dónde vienes, vas a tener el poder de retratar tu historia, vas a encontrar las formas de narrarla o de hacer una serie de fotos coherentes que representen tu identidad o algo que tú ames de tu país, como es mi caso. Por ejemplo, mi familia es cusqueña y de Huancavelica, pero me dedico más que nada a hacer fotos en la Amazonía. A partir de mi consciencia de dónde vengo y el amor que tengo por eso soy capaz de retratar en la Amazonía de la misma forma, con el mismo cariño. Si tú vienes de Lima y quieres fotografiar a los cusqueños no puedes hacer estas fotos con tanta distancia, como si fueran personas externas o tú sentirte extranjero en tu propio país. Tienes que amar tus raíces, amar quienes son esas personas que viven ahí para poder entenderlas y retratarlas mejor.

¿A qué ameritas la clave de tu éxito?

Lo primero que diría es que “no existe genio sin práctica”. Hay que seguir practicando todos los días. Yo me levanto a las 6 de la mañana a ver mis fotos, a volver a escribir mis textos, a pitchear.

¿Cómo percibes el panorama de la fotografía en nuestro país?

Lo veo mucho más descentralizado. Yo soy autodidacta, no pude acceder a tener estudios superiores en fotografía porque eran sumamente caros. Ahora, con el fácil acceso a un smartphone con el que se hacen fotografías impresionantes, ya tienen ese acceso. Nada más hay que practicar, romper barreras, agarrar la herramienta y salir a hacer fotos. Lo veo mucho más fácil.

¿Cómo tomaste el llamado de Xiaomi para ser parte de la campaña de lanzamiento del Xiaomi 13T?

Me encantó la premisa “Redescubre nuestra esencia” y me pareció que iba a estar alineada completamente con lo que yo hago que es cultura viva, derechos humanos, Amazonía, andes y todo el lado humanístico. Al principio, te voy a ser honesta, me daba un poco de miedo hacer todo un reportaje con un smartphone porque no estamos acostumbrados a que tenga una gran calidad, pero descubrir el Xiaomi 13T fue maravilloso. Tiene 50 megapíxeles, ya no necesitas de una cámara profesional.

¿Qué novedades trae el nuevo Xiaomi 13T?

Fotografía de calibre profesional.: Su triple cámara impulsada por Motor de imágenes Xiaomi, un motor de procesamiento de imágenes con inteligencia artificial, incluye una cámara gran angular de 50 MP con una distancia focal equivalente a 24 mm y una lente asférica 7P diseñada para capturar más luz y admitir una captura de alto rango dinámico; un teleobjetivo de 50 MP con una distancia focal equivalente a 50 mm; y una cámara ultra gran angular de 12MP con una distancia focal equivalente a 15 mm, ideal para tomar fotografías panorámicas y capturar paisajes impresionantes. Además, es compatible con Adobe Camera Raw, que permite exportar imágenes en formato .dng, ofreciendo más información para la edición de imágenes.

Amplia gama de colores y tecnología de enfoque: La cámara del Xiaomi 13T tiene una cobertura 100% DCI-P3, lo que le permite recrear colores muy similares a la visión humana. Con tecnología Xiaomi ProEnfoqueSu teléfono inteligente puede capturar momentos con increíble detalle, desde impresionantes primeros planos de sujetos en movimiento hasta fascinantes imágenes de personas y lugares.

Grabación de vídeo 4K: Sus cámaras traseras admiten grabación de vídeo 4K en todas las distancias focales y con el Modo Pro de la función de edición de vídeo integrada en la aplicación. Galería Xiaomi Se pueden agregar subtítulos y bandas sonoras adicionales y se pueden editar fácilmente como pistas separadas, ideal para crear videos cortos para redes sociales o un blog personal.

Una exhibición vibrante: Tiene una pantalla CrystalRes nítida y vívida de 6,67 ″, una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y una resolución de 1,5 K (2712 x 1220). Su modo de alto brillo de hasta 1200 nits, con un brillo máximo de hasta 2600 nits, cobertura 100% DCI-P39 con 68 mil millones de colores, es compatible con Dolby Vision® y HDR10+ de extremo a extremo. Esto no sólo mejora la experiencia de los usuarios al ver su contenido favorito, sino que también permite a cualquiera aventurarse en la creación de contenido grabando y editando vídeos atractivos en cualquier momento y lugar.

Mejoras en eficiencia energética y autonomía: Equipado con una gran batería de 5000 mAh y un procesador MediaTek Dimensity 8200-Ultra, que utiliza el último proceso de 4 nm de TSMC, permite mejoras tanto en el rendimiento de la CPU como de la GPU. El Xiaomi 13T, completamente cargado, ofrece una impresionante duración de batería de hasta 14 horas¹ de pantalla encendida, lo que brinda una mayor duración de la batería para las actividades diarias.

Diseño contemporáneo y protección IP68.²: Dispone de protección IP68 que lo hace resistente a salpicaduras, agua y polvo. El Xiaomi 13T está disponible en tres colores: Alpine Blue, Meadow Green y Black. El modelo Alpine Blue presenta un panel trasero de cuero vegano. Xiaomi BioComfort Calidad premium con una textura suave y delicada muy cómoda de sostener y manipular. Mientras que los modelos Meadow Green y Black tienen un panel posterior de vidrio brillante que agrega un toque elegante.

