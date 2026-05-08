La Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) en colaboración con la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) anunció que se tiene previsto generar casi 19 millones de dólares en venta de productos y servicios turísticos del Perú para el mundo durante el Perú Travel Mart que se llevará a cabo en la ciudad de Lima del 14 al 16 de mayo y luego continuará en viajes de familiarización a las ciudades de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Chachapoyas e Ica.

El evento convoca a tour operadores y mayoristas de los distintos mercados emisores de turistas para el Perú. A la fecha, cuenta con 197 empresarios y 10 medios de prensa internacional, que vendrán de 29 países como USA, Canadá, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, España, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, Reino Unido, China e India, entre otros. Y este 2026 se suma Australia como nuevo mercado.

“Hemos superado todas las metas de las ediciones anteriores, hoy el Perú Travel Mart se consolida como una oportunidad única para empresas nacionales dedicadas al turismo, quienes puedan mostrar de manera directa sus productos y servicios a compradores de 29 mercados internacionales”, comentó Maritza Montero, Presidenta del comité organizador del Perú Travel Mart 2026.

Para esta edición 2026 se consolida la descentralización del evento con cinco destinos para los viajes de familiarización, donde más de cien compradores viajarán a Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Chachapoyas e Ica hasta el 20 de mayo. Ellos podrán disfrutar de las rutas turísticas de cada ciudad, su cultura, historia, gastronomía local y experiencias únicas que se han preparado como parte del Perú Travel Mart 2026.

El PERÚ TRAVEL MART 2026 ha sido declarado Evento de Interés Turístico Nacional por el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (MINCETUR) y se configura como un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, a fin de fortalecer la imagen del país como un destino seguro, que está enfocado en generar las mejores condiciones para la comercialización y posterior operación turística de una manera confiable, segura y sostenible.