Nuevamente, el Perú es noticia por la destreza y pasión de su gente. En esta oportunidad, el peruano Sebastián Arnao ganó el primer lugar en la 8va edición del Barista Championship que se llevó a cabo en Costa Rica. Dentro de la competencia, el joven demostró sus habilidades haciendo uso del café para deleitar a los jurados.

La competencia, organizada por Starbucks, evaluó las capacidades de los participantes en la preparación de espresso, la espuma de leche, el arte latte y la preparación de bebidas innovadoras. Con más de 150 campeones nacionales participando en el LAC Barista Championship desde sus inicios, este evento cuenta con una larga trayectoria en el rubro reconociendo a jóvenes talentos.

“Estoy emocionado porque todo este camino ha sido de esfuerzo, dedicación, constancia y perseverancia. Llegar hasta aquí es muy emotivo. No tengo más que agradecerles a todos, al equipo y a los partners por estar aquí y hacer de estos días los más maravillosos. Lo que me llevo a Perú será algo muy emocionante. Ya quiero compartir con todos ellos el arte de hacer café y mandar un saludo a todo el Perú y a los partners que me están viendo”, expresó el ganador.

En el marco del aniversario 20 de Starbucks en el Perú, traer este título a Perú simboliza un importante reconocimiento para honrar nuestra herencia cafetera llevando el prestigio del café peruano a nuevas alturas.

