Perder a su madre, a su tía y otros familiares cercanos a causa de enfermedades que pudieron prevenirse adoptando un estilo de vida saludable fue determinante para que Sebastián Arrieta decidiera estudiar medicina. Hoy es director de Regenaria, su propio centro médico desde donde combate el sobrepeso y obesidad y, además, se ha convertido en un reconocido creador de contenido que imparte información valiosa sobre las conductas alimenticias.

Diario OJO conversó con el experto en Medicina de Estilo de Vida y Obesidad sobre su trabajo y qué tan saludables son los hábitos de los peruanos.

¿Por qué decidió estudiar medicina humana?

Yo estudié medicina con la ilusión de encontrar una solución para esas enfermedades que se habían llevado a la mitad de mi núcleo familiar. Mientras estudiaba, constantemente te ponen las causas de las enfermedades y había algo en común en el 80% de ellas que se llamaba ‘estilo de vida’, para lo que nunca hemos tenido tratamiento. Actualmente, me considero uno de los pocos especialistas en medicina de la obesidad.

¿En qué momento se encaminó hacia la Medicina de Estilo de Vida y Obesidad?

Trabajé ocho años en radiología y continuamente atendíamos pacientes mal de la columna, con hernias, artrosis y fracturas de columna. Por unos estudios que había llevado en Nutrición, me encontraba constantemente ayudándolos a perder peso y eso mejoraba mucho el cuadro clínico.

¿Cuáles diría que son los malos hábitos más frecuentes en los peruanos?

Los peruanos no duermen, en algún momento hemos decidido que el sueño no es necesario y que lo que importa es trabajar 14 horas; lo segundo es un tema emocional, hay muchísima ansiedad, y lo tercero es la poca conciencia que tenemos sobre nuestra alimentación. También veo que tienen estilos de vida muy sedentarios.

¿Cómo podemos mantener una dieta saludable nosotros como peruanos en nuestro menú diario?

Yo tengo una fórmula que es relativamente simple. En hombres, tres comidas de 170g a 200g de proteína, que puede ser el bonito, de dos a cinco tazas de vegetales por cada una de las comidas, dos porciones de grasa, por ejemplo, una cucharada de aceite de oliva, un cuarto de palta, unas aceitunas, y una ración de carbohidrato almidonado. ¿Qué es el carbohidrato almidonado? Papa, camote, choclo, lenteja, frijol, arroz, payar, quinoa, alverja, trigo, avena, pasta, pan, una vez al día. Y en las mujeres, la misma receta, solo que en ellas tiene que ser de 120g a 150g de proteína. Las proteínas son el pavo, la carne, el pescado, los mariscos, el pollo, el cerdo, pero magros. Lo mejor que pueden hacer es seguir las reglas que les acabo de decir, que son muy básicas, y también tienen que ponerse a estudiar un poco, porque la verdad es que ustedes tienen que aprender a cambiar la llanta, no depender de alguien. Tienen que aprender a comer, cuidarse de las combinaciones de carbohidratos y de los ultraprocesados porque son un problema importante.

¿Qué lo animó a difundir contenido médico a través de las redes sociales?

El primer contenido que publiqué fue un podcast que grabé con una psicóloga hablando de nuestra experiencia con la obesidad. He llegado a pesar 120 kilos. Sentí que me quité un peso de encima y dije, quiero seguir haciendo esto. Con el tiempo, ese algo fue tomando forma, las redes fueron avanzando y encontré mi voz. Por ejemplo, ahorita yo sigo a todos los creadores de salud del Perú, pero en un momento, cuando me mandaban su contenido, yo no quería verlos Y la razón era porque necesitaba encontrar mi voz.

¿Cuál es la característica que lo distingue de los demás?

Mi contenido tiene una característica, míralo por donde lo veas, me vas a ver medio coqueto, contando algunos chistes medio bajitos, pero esa es mi voz. Ese soy yo. Nadie lo va a poder copiar. Y me costó mucho, me costó aislarme para encontrar cómo comunicar ciencia de una manera que la gente lo vea. Porque lo que yo hago es educar sobre temas aburridísimos, pero buscando que la persona lo vea para que se pueda llevar ese conocimiento e impactar de manera positiva en su salud.

¿Cómo se puede combatir la desinformación que existe en las redes sociales sobre las conductas alimenticias?

Lo que yo hice desde el día uno fue poner la referencia bibliográfica en cada uno de mis contenidos. Si yo te digo que dormir menos de seis horas mata, no me lo estoy inventando. De esa manera se generó un vínculo de confianza con mi audiencia porque sabe que lo que yo publico tiene la referencia bibliográfica y la pueden revisar. Yo me paro en los hombros de gigantes, de investigadores de todas partes del mundo. Constantemente estoy estudiando y leyendo y cuando veo algo que me llama la atención, leo esa información, la convierto en algo que la gente quiere escuchar y la publico, pero citando a los investigadores.

¿Qué tipo de consultas recibe a menudo a través de las redes sociales?

Muchísimo sobre obesidad. Personas que ya han intentado dietas, que se han hecho cirugías, que han tomado medicamentos y que no saben cómo superar este problema.

¿Qué opina sobre las cirugías para bajar de peso como la manga gástrica y el bypass?

Hay personas en las que aplica este tipo de intervenciones, pero si no cambias la base de tus hábitos, la cirugía bariátrica o cualquier otra va a terminar cediendo. Hay equipos en el país que la rompen con la cirugía bariátrica, te operan y luego te mandan al psicólogo, al nutricionista, a hacer deporte. Pero, ¿qué hubiese pasado si antes te hubieran mandado al nutricionista, al psicólogo y hacer deporte, todo junto e integrado? Lo que yo sé, en mi experiencia, es que hubieses logrado el mismo resultado. Si te haces la cirugía bariátrica y entras en esos buenos programas, la vas a romper, pero las personas tienen que saber algo: la obesidad no es la incapacidad de perder el peso. La obesidad es la incapacidad de mantener el peso perdido y cualquier cirujano especialista en obesidad, honesto, te va a decir, es cierto. La base de todo esto es que cambies los hábitos. Y que sepas, esto es para toda la vida.

¿Cómo podemos iniciar una vida saludable?

De las cosas que les he dicho, se podría empezar con el sueño, la alimentación, el deporte y el manejo del estrés, lo que se te haga más fácil. A mí me parece que lo más fácil es empezar durmiendo, eso ya te da un cerebro descansado. Entonces, se te hará más fácil encontrar las soluciones al resto de problemas. Duerman, eso es lo que les quiero decir.

Estudió medicina en la Universidad Científica del Sur y es máster en Nutrición, Obesidad y Trastornos del Comportamiento Alimenticio por la Universidad Católica de España. Para mayor información visite su página www.doctorarrieta.com.

852,000 seguidores tiene en Instagram y 736 mil en TikTok. Lo encuentran como @doctorarrietam.

