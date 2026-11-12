Con cerca de 15 años en la industria textil, Pether Peri fusiona ingeniería, alta costura e identidad ancestral en sus propuestas. Estudió Ingeniería en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), pero su interés por el arte y la experimentación lo llevó a dedicarse al diseño de moda. Actualmente, también apuesta por formar nuevos talentos y desarrollar una industria textil más consolidada. En conversación con diario OJO, el diseñador habla sobre su trayectoria, los retos de la moda peruana y la importancia de conectar a los distintos actores del sector.

Peri integra el equipo de profesionales a cargo de la organización de Herencia 2026, el Segundo Encuentro Nacional de la Moda, Industria de la Vestimenta y Confecciones. El evento se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre en la Universidad Nacional de Ingeniería, Auditorio FIIS de la UNI, y busca conectar a diseñadores, empresarios e ingenieros para impulsar la industria textil nacional.

Estudiaste ingeniería en la UNI, pero al final terminaste dedicándote al rubro de la moda. ¿En qué momento descubriste que tu vocación era el rubro de la moda?

Cuando ya estaba en la carrera, sentía que no tenía la misma pasión que cuando estaba en el colegio, donde participaba en las olimpiadas de ciencias y matemáticas. Sentía que había perdido ese entusiasmo. Entonces, volví a mi niñez y recordé que también tenía bastante acercamiento al arte. Fue así como me planteé buscar una carrera artística que realmente me apasionara.

¿Qué herramientas o conocimientos que te dio la ingeniería aplicaste en el diseño de moda?

La primera formación de lo que es la ingeniería, la ciencia, me ha servido muchísimo. Aplicando tanto al arte en un tema experimental, siempre buscando nuevos materiales y eso es lo que siempre uno hace cuando aplica ciencia. Por la parte ya visual, en la parte estructural, siempre me gusta hacer mis diseños que se vean futuristas, estructurales, geométricos.

En tus diseños aparecen las formas geométricas y una estética futurista. ¿Cómo construiste esa identidad y qué elementos de tu historia personal están presentes en ella?

En mi caso ha sido un autoanálisis. Quién soy, qué es lo que me gusta, qué es lo que quisiera proyectar también hacia el futuro. Entonces, ha sido como una retrospectiva, un autoanálisis y en base a eso yo he podido sacar mi ADN de marca. Siempre me han gustado los números, la ciencia, la geometría también. Entonces, mis diseños son estructurales, geométricos y experimentales. Eso es lo que yo plasmo.

Para una persona que quizás no entiende mucho de diseño futurista, ¿qué le dirías para que valore una prenda de moda con este tipo de diseño?

En mi casa siempre he tenido esa afinidad, ese gusto por los superhéroes. Entonces, eso es lo que yo transmito con mis diseños y es algo también que otras personas se pueden identificar también. La moda es un símbolo de identidad y muchas veces lo que nos gusta es algo que nosotros sentimos.

¿Cuál es la percepción que tiene ahora el cliente extranjero respecto al trabajo que hacen los diseñadores peruanos y cómo sientes que ha ido cambiando esa idea en nosotros?

Hay muchos compradores, industria textil, que está muy interesada por el hecho de que nosotros tenemos una de las mejores fibras, que es el algodón peruano. También tenemos, por el lado de las fibras de la alpaca, entonces por ese lado sí, internacionalmente tenemos mucho potencial. Por el tema de nuevos talentos también, cada vez hay más talentos, hay mucho más visibilidad por las redes. Lo que nos estaría faltando es que nosotros seamos una industria mucho más grande y más consolidada.

¿Qué lugar le darías a la inteligencia artificial en un proceso donde la investigación cultural y la interpretación artística tienen mucho peso?

Respecto a la inteligencia artificial, considero que es una herramienta que debemos aprovechar. Yo ya la estoy utilizando porque permite acortar procesos. Sin embargo, no debemos dejar que lo resuelva todo ni depender completamente de ella, porque perderíamos nuestra esencia. Tiene que ayudarnos a potenciar nuestro trabajo, no a reemplazar nuestras ideas ni a crear algo que realmente no queremos hacer.

¿Cuánto tiempo de investigación puede haber, por ejemplo, detrás de una colección tuya?

Siempre parto de la investigación antes de escoger las telas, el tema de inspiración, aproximadamente unos seis meses, dependiendo también. Si es una colección, si es una mini colección, colección cápsula o si es una colección mucho más grande. Si es una colección cápsula, podría tomarme unos dos meses, dos a tres meses. Si es una colección más grande sería de seis meses hasta un año también podría tomar.

¿Cuál es tu principal desafío al crear una colección?

Para mí mi principal desafío es cuando voy a pasar la parte de la conceptualización, mi tema de inspiración, empezar a seleccionar las telas o crear mis propias texturas. Por ejemplo, ahora estoy haciendo una colección inspirada en la arquitectura incaica, entonces de alguna manera la arquitectura incaica ha sido la unión de piezas, pieza por pieza. Entonces, eso mismo es cómo puedo plasmar en una prenda para que se sienta eso, la unión de pieza por pieza.

¿Qué sientes que le falta a un diseñador peruano como para poder ingresar a mercados internacionales?

Algo que nos falta es tener esa relación con todos los otros actores. Los diseñadores de moda somos unos de los 15, 20 actores que estamos en la industria. Para poder internacionalizarnos realmente no solamente es la idea creativa de un diseñador, también necesitamos el respaldo, con qué textiles voy a ir, quién va a ser mi equipo que va a desarrollar toda esta colección. Talento hay, tenemos las mejores fibras, tenemos cultura milenaria también. Es unirnos para que se pueda presentar pasarelas internacionales.

Desde tu experiencia, ¿qué crees que debería cambiar en las aulas para preparar a los futuros diseñadores?

Siempre he notado que los egresados de diseño de modas que recién han salido de las aulas están enfocados solamente en la parte artística. Si bien es cierto, es bastante bonito, soñador y creo que es algo que también nos hace que nos apasione, también es importante que se pueda instruir que no solamente es la parte visual, la parte artística. Necesitamos los procesos técnicos, trabajar directamente con técnicos textiles, ingenieros textiles también.

¿Qué metas tienes actualmente y qué te gustaría conseguir con tu trabajo?

Para mí, un sueño es ver la industria textil de una manera consolidada, de una manera internacional. Es a raíz de ello que justamente estoy organizando con un equipo de profesionales un evento que es Herencia, que es un encuentro de distintos actores del rubro textil, que es justamente lo que estamos necesitando, relacionar a los diseñadores de modas con los ingenieros textiles. El evento se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre en la Universidad Nacional de Ingeniería, Auditorio FIIS de la UNI.