Las Fiestas Patrias son una oportunidad para reencontrarse con los sabores que identifican al Perú. Platos tradicionales, música y expresiones culturales se convierten en protagonistas de una celebración que reúne a familias y amigos.

Este sábado 25 de julio, desde el mediodía, el Club Cultural Lima en Chorrillos se convertirá en el punto de encuentro para celebrar la nueva edición de Filo Criollo, un festival que reúne sabores tradicionales, propuestas contemporáneas y entretenimiento en una sola experiencia.

Presentado por Inca Kola Zero Azúcar y producido por Filo, el festival gastronómico, musical y cultural espera convocar entre 12,000 y 15,000 asistentes, quienes podrán disfrutar de una jornada pensada para compartir en familia y con amigos, combinando comida, música en vivo, juegos, activaciones y distintas experiencias alrededor de la identidad peruana.

Desde las 12:00 p.m., los asistentes podrán recorrer una ruta gastronómica con propuestas de más de 15 restaurantes y marcas locales, entre ellos Isolina, El Chinito, Pueblo Viejo, Alegría, Cumpa, Bruto, La Picante, Amankaya, Candelo, La Capitana, Doomo Saltado, Pimentel, Acurruncun, Casa Zúñiga, Chacombo y Kendall Brasa. Para cerrar la experiencia gastronómica, los tradicionales picarones Mary también serán parte de la celebración.

La música será otro de los grandes protagonistas de la jornada. El escenario reunirá a artistas de distintas generaciones como Raúl Romero, Melcochita, We The Lion, A.C.O, La Nueva Invasión, Richie Rey, De La Kaye, Funkenstein y Jeddu, en una programación que recorrerá desde sonidos criollos y clásicos peruanos hasta nuevas propuestas musicales.

Además, el festival contará con stand up en vivo, juegos, activaciones interactivas, experiencias inmersivas y espacios diseñados para compartir y generar contenido, convirtiéndose en una alternativa de entretenimiento para el público general durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Evento busca celebrar una nueva forma de vivir lo peruano: una donde la tradición convive con la creatividad, la gastronomía se encuentra con la música y las nuevas generaciones se conectan con los sabores y expresiones culturales del país.

Entradas y fecha del evento

Las entradas ya están disponibles desde S/ 35 (General – Early Bird). El festival se realizará el sábado 25 de julio de 2026 en el Club Cultural Lima, en Chorrillos, desde las 12:00 p.m., y será un evento apto para público en general.