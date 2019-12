¿Por qué la menstruación se adelanta después del sexo?

Sobre la menstruación existen decenas de mitos y uno de ellos es que después de tener relaciones sexuales esta se adelanta. Lo que parece solamente una creencia en realidad se cumple en muchos casos y la explicación tiene mucha lógica.

¿Por qué ocurre? Seguramente has escuchado decir a muchas personas que la menstruación se adelanta después de tener relaciones sexuales. Esto sucede porque la menstruación varia cuando la rutina diaria de una mujer hay una alteración, eso también afecta a su menstruación.

Si una mujer no tiene relaciones sexuales frecuentemente, su cuerpo se acostumbra a estar así. Sin embargo, cuando esto cambia el ciclo reproductor cambia sus rutinas y la menstruación se adelanta a su tiempo.

No es un hecho que esto vaya a ocurrir. De acuerdo a un estudio realizado por The Pensylvania State University, una de las principales razones para que se adelante o atrase el ciclo menstrual de una mujer es por causa del estrés.

El estrés se refleja en el cuerpo de las mujeres y altera el ciclo menstrual, normalmente se retrasa, pero existen también muchos casos en los que llega a adelantarse y el ciclo menstrual se vuelve irregular.

La menstruación se adelanta después de tener relaciones sexuales por estos factores. Cuando existen cambios notorios y recurrentes en el ciclo menstrual es importante acudir al ginecólogo para que descarte algún problema hormonal.

Es importante señalar que la irregularidad en el ciclo menstrual no depende de si viene uno o dos días antes o después, la irregularidad significa que no sabes exactamente cuando será. Puede ser en 20 días o en dos meses, la regularidad no es lo mismo que exactitud en estos casos. ¿Algunas vez escuchaste hablar a alguien de esto?