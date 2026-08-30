Las empresas generan información constantemente a través de sus ventas, transacciones, procesos productivos, operaciones e interacciones con clientes. El desafío ya no consiste únicamente en almacenar estos datos, sino en convertirlos en información útil que permita identificar patrones, anticipar escenarios y tomar decisiones con mayor precisión.

Esta transformación viene incrementando la demanda de profesionales especializados en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, capaces de integrar programación, estadística, analítica avanzada y tecnologías digitales para transformar grandes volúmenes de información en soluciones aplicables a requerimientos concretos de las organizaciones.

“Las industrias necesitan profesionales capaces no solo de procesar datos, sino de comprender qué representan dentro de una organización y cómo pueden utilizarse para resolver problemas reales. El valor de la Ciencia de Datos está precisamente en convertir información en conocimiento accionable, identificar patrones, anticipar escenarios y generar soluciones que contribuyan a una mejor toma de decisiones”, explica Jacqueline Barrantes, directora general de la Escuela de Educación Superior Tecnológica de SENATI.

Aunque suele asociarse principalmente con empresas tecnológicas, este campo tiene aplicaciones prácticamente en todos los sectores productivos. En comercio permite comprender mejor el comportamiento de los consumidores; en industria, anticipar fallas, monitorear procesos y mejorar la productividad; en logística, optimizar rutas, inventarios y operaciones; y en finanzas, identificar riesgos, detectar anomalías y proyectar escenarios. Esta transversalidad amplía también las oportunidades laborales para quienes desarrollan este perfil profesional.

¿Cuáles son las cinco habilidades que piden las empresas a estos profesionales?

Más allá del dominio de herramientas digitales, las organizaciones buscan especialistas capaces de comprender los datos dentro del contexto del negocio, identificar oportunidades de mejora y convertir los resultados del análisis en soluciones concretas. Entre las competencias más importantes destacan:

Programación y manejo de datos: para capturar, procesar, depurar y analizar grandes volúmenes de información, automatizar tareas y desarrollar soluciones basadas en datos.

para capturar, procesar, depurar y analizar grandes volúmenes de información, automatizar tareas y desarrollar soluciones basadas en datos. Estadística: para interpretar resultados, identificar relaciones y patrones, validar hipótesis y evaluar la confiabilidad de los análisis realizados.

para interpretar resultados, identificar relaciones y patrones, validar hipótesis y evaluar la confiabilidad de los análisis realizados. Pensamiento crítico: para identificar inconsistencias, cuestionar resultados, reconocer posibles sesgos y evitar conclusiones sustentadas en interpretaciones incorrectas de la información.

para identificar inconsistencias, cuestionar resultados, reconocer posibles sesgos y evitar conclusiones sustentadas en interpretaciones incorrectas de la información. Inteligencia Artificial: para desarrollar y aplicar modelos capaces de automatizar procesos, realizar predicciones, detectar anomalías y apoyar la toma de decisiones.

para desarrollar y aplicar modelos capaces de automatizar procesos, realizar predicciones, detectar anomalías y apoyar la toma de decisiones. Comprensión del negocio: para entender los desafíos y procesos de una organización, formular correctamente los problemas y convertir los hallazgos analíticos en acciones que generen valor.

“La incorporación de estas capacidades puede tener un impacto directo en la competitividad de las empresas. Un mejor aprovechamiento de la información permite optimizar recursos, reducir costos, elevar la productividad, anticipar riesgos y tomar decisiones con menor incertidumbre. Por ello, la formación de especialistas en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial responde no solo al avance tecnológico, sino a una necesidad creciente de las organizaciones por operar de manera más eficiente, inteligente y competitiva”, finaliza la ejecutiva.