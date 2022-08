La gastronomía peruana es un sector que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus, a pesar de todo ha sabido brilla dentro y fuera del país. El último mes de julio, los restaurantes peruanos Central, Maido y Mayta quedaron entre los 50 mejores restaurantes del mundo en la premiación ‘The World’s 50 Best Restaurants’.

La reconocida periodista y directora del diario Perú21, Cecilia Valenzuela, no ha sido ajena a este desarrollo de la gastronomía. Todo lo contrario. Desde el 2017, intenta sumar esfuerzos para impulsar y estimular la excelencia de este sector a través de los premios SUMMUM que ella encabeza.

“La gastronomía trasciende en el sentido de la unión y de la reunión. Incluso podemos estar con gente con la que discrepamos, pero frente a un rocoto relleno, un ceviche, lomo saltado o una causita, estamos todos de acuerdo. Si tenemos algo tan maravilloso que nos reúne, que nos llena de alegría y de orgullo, lo que tenemos que hacer es empujarlo hacia arriba, es sumar y reunir. Por eso asumí la organización de los premios SUMMUM desde el año 2017 y los realizamos cada año, pero el 2020 y el 2021 no pudimos hacerlo por culpa de la pandemia”, señala en una entrevista para el grupo El Comercio.

“Los peruanos necesitamos, no solo celebrarnos entre nosotros y reconciliarnos, sino buscar los puntos de encuentro. Hoy día el mayor punto de encuentro es la gastronomía. Es el espacio transversal a todas las familias y todas las regiones. No importan si tienes un monedero gordo o flaco a la hora de elegir qué vas a preparar para tu familia. Nosotros sabemos comer bien con poco porque tenemos productos extraordinarios. Y eso sumado a nuestra tradición y nuestra mixtura, que en el fondo no es otra cosa que nuestro mestizaje. Nosotros podemos estar orgullosos de la magia de la gastronomía peruana”, agrega.

Innovando las categorías

Los premios SUMMUM, año a año, van incluyendo nuevas categorías y este 2022 presenta el Premio a la Resiliencia y la Mejor Líder de Comedor Popular, centros que durante los días álgidos de la pandemia del Covid-19 cobraron protagonismo.

“Inicialmente, el concepto de los premios SUMMUN fue apuntalar la excelente. Es decir, si la gastronomía peruana ha tomado un lugar importante en el mundo, lo que no podemos hacer es pestañar y bajar la guardia, porque entonces habrá otro país que querrá entrar en nuestro lugar. Por eso, se crearon los premios SUMMUN con la idea de que ningún restaurante bajara su calidad y su excelente. Entonces, los premios estimulaban esa excelencia”, sostiene la periodista.

“Con los años hemos podido ampliar el premio y el concepto. Hay otros premios que son parte de nuestro mundo gastronómico y que tiene que ver con los productos premiamos al mejor productor agrícola; la mejor investigación agrícola y al producto emblemático para darles valor e internacionalizarlos... Y este año se ha sumado el premio Mejor Líder de Comedor Popular porque la solidaridad vuelve a ser un valor fundamental a partir de la crisis que nos ha tocado vivir por la pandemia”, añade emocionada.

Conoce más sobre este evento tan importante para la gastronomía peruana. (Foto: Premios Summum)

La mujer en la gastronomía

Cecilia Valenzuela desde el 2017 también se compró una lucha nueva: visibilizar el talento femenino en la gastronomía peruana. Por eso, incluyó en los premios la categoría ‘Chef Mujer’. Dentro de las mujeres premiadas han destacado Pía León, Mónica Huerta y Arlette Eulert.

“Cada vez hay más mujeres en la gastronomía, se visibiliza más su participación y se reconoce su talento, pero el asunto siempre va por el lado del estudio y de la investigación, el rescate de la tradición. Son dos vertientes y las mujeres están de una forma presente, tenas, es un orgullo. La chef Pía León recibió el premio SUMMUN en el 2019 y tuvo el premio Chef Mujer en los premios mundiales ese mismo año, pero no podemos olvidar a Mónica Huerta o Arlette Eulert que también han recibido premios en SUMMUN y son mujeres impresionantemente fuertes... Yo no voy a dejar de luchar por visibilizar la presencia de las mujeres en este arte maravilloso”, sostiene con orgullosa.

La chef Mónica Huerta fue galardonada en los Premios Summum. (Foto: Difusión)

Conversatorios gratuitos para todos

Una gran novedad que trae esta renovada premiación serán los conversatorios a cargo de destacados chefs y especialistas, quienes ofrecerán charlas gratuitas sobre los retos y oportunidades que enfrenta la cocina peruana y sus actores. Se trata de espacios de ingreso libre en la Huaca Pucllana de Miraflores este 22 de agosto desde las 09:00 am.

Virgilio Martínez, dueño del restaurante Central, catalogado como el mejor de Latinoamérica y segundo a nivel mundial por The World’s 50 Best, presentará una relevante conferencia titulada “Al rescate de nuestros productos originarios”; por su parte, el chef Jaime Pesaque, dueño de Mayta y Sapiens, expondrá la mesa denominada “Resiliencia y creatividad en tiempos difíciles”; Palmiro Ocampo, chef y embajador del concepto ‘cocina óptima’, que busca aprovechar al máximo los insumos y evitar el desperdicio de alimentos, estará presente con el conversatorio “La gastronomía y los comedores populares”.

