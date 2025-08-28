En América Latina, un alto porcentaje de jóvenes continúa viviendo con sus padres. En Argentina, por ejemplo, el 37 % de los adultos de 25 a 34 años aún reside en casa familiar, según un estudio de la Fundación Tejido Urbano publicado en 2023. En Brasil, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) reporta que la cifra alcanza el 24.5 %, según Youth Time Magazine. En Perú, aunque no existen estadísticas oficiales, las inmobiliarias coinciden en que muchas parejas jóvenes “arrimadas” y adultos que comparten espacios pequeños con roomates buscan dar el salto hacia la independencia, priorizando cuotas iniciales accesibles para lograrlo.

Ante este panorama, los desarrolladores inmobiliarios observan un cambio generacional que redefine la manera de comprar vivienda. No se trata únicamente de adquirir un espacio, sino de encontrar un proyecto que responda a nuevas prioridades: ubicación estratégica, tecnología integrada, ecoeficiencia y experiencias de compra distintas.

En Perú, cerca del 35 % de quienes compran su primera vivienda tienen menos de 35 años, según cifras de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) publicadas en 2024. Esta tendencia ha llevado a que el sector inmobiliario explore formas más innovadoras de conectar con los jóvenes adultos.

Iván Baquerizo, gerente de operaciones de Barqueros Inmobiliaria, explica que una de sus iniciativas fue el primer escape room inmobiliario de Latinoamérica, una experiencia inmersiva en la que los participantes deben “escapar” simbólicamente de la casa de sus suegros. La dinámica simula el proceso de independizarse y adquirir una vivienda propia, combinando entretenimiento con reflexión sobre la decisión de dejar el hogar familiar. “No buscan solo un departamento, buscan experiencias que conecten con su momento de vida”, señala.

En ese sentido, Baquerizo recomienda prestar atención a cinco tendencias que están marcando el comportamiento de los adultos jóvenes al momento de comprar su primera vivienda:

Innovación inmobiliaria con experiencias diferentes: Ejemplos como el primer escape room inmobiliario de Latinoamérica, donde los participantes deben escapar de “la casa de sus suegros” en menos de 30 minutos tiene como objetivo conectar con los jóvenes adultos. Quienes logren el reto acceden a diversos premios. Esta experiencia es 100 % gratuita. Jorge Mendoza, director de innovación en TBWA Perú, señala que “este escape room es una metáfora tangible del momento en que decides dejar atrás el pasado para disfrutar plenamente el futuro”.

Independencia y privacidad como prioridad: Los jóvenes buscan dejar atrás la convivencia con padres, suegros o roommates. La Fundación Tejido Urbano advierte que en la región más del 30 % de adultos jóvenes aún no logra independizarse, lo que alimenta la demanda de viviendas accesibles.

Experiencias inmersivas y memorables: Más allá de los tradicionales showrooms, los jóvenes valoran dinámicas innovadoras que los acerquen emocionalmente a la compra. Buscan vivir experiencias interactivas y personalizadas que conviertan la elección de su primer hogar en un recuerdo único.

Acceso mediante financiamiento flexible: La Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú indica que las cuotas iniciales reducidas y las facilidades de financiamiento son factores decisivos. Muchos compradores jóvenes priorizan la posibilidad de pagar una inicial baja y extender plazos sin comprometer su liquidez mensual.

Viviendas ecoeficientes y con tecnología integrada: Una encuesta global de Deloitte en 2024 revela que 7 de cada 10 millennials estarían dispuestos a pagar más por una vivienda ecoeficiente. Además, la conectividad digital, desde fibra óptica hasta domótica básica, se percibe como un estándar esperado.

