¿Qué significa soñar con la muerte de un amigo?

Los sueños serán un mundo incomprensible por mucho tiempo todavía, pero hay muchos acercamientos que permiten desvelar sus significados. Si te ha pasado alguna vez que soñaste con la muerte de un amigo, a continuación te explicamos lo que eso significa.

Muchas veces los sueños son el reflejo de nuestros deseos más reprimidos, eso no quiere decir que tengas ganas de matar a un amigo, sino que por el contrario, sientes mucho aprecio por esa persona y no quieres que le pase nada, pero ahí no queda la cosa.

No debes sentirte mal si es que sueñas con la muerte de un amigo, tampoco debes sentirte angustiada por esta manifestación. El significado principal de este sueño es que la amistad entre ustedes se alargará, es decir que será duradera.

Al contrario de la realidad, en los sueños muchas veces lo que ocurre es al revés. En el caso de soñar con la muerte de un amigo significa que este tendrá muy buena salud y también prosperidad en el mediano y corto plazo.

Una de las razones de que ocurran este tipo de sueños también es que ves que la vida de tu amigo va cambiando con el tiempo, por lo que estás preocupada por él y deseas que esa persona crezca y sea feliz en el camino de la vida.

Si es que lo que sueñas es que tu amigo está muerto y está en tus brazos lo que significa es que lo extrañas mucho y echas de menos los momentos que pasaban juntos, así se manifiesta tu nostalgia en tus sueños.

Algunos esoteristas señalan que esto sucede que la persona que ya ha muerto está pidiendo una oración por su alma, por lo que puedes hacer una si es que te nace hacerlo.

