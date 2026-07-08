En el Perú se registraron 72.827 nuevos casos de cáncer durante 2022, según GLOBOCAN, lo que refuerza la necesidad de incorporar tratamientos cada vez más efectivos y personalizados. En este contexto, tecnologías de radioterapia de alta precisión ya permiten reducir hasta en 40% el número de sesiones requeridas para algunos pacientes, además de disminuir el tiempo de intervención.

Auna viene implementando estas técnicas en el país, entre ellas la radiocirugía para tumores cerebrales y la braquiterapia avanzada, procedimientos que concentran la radiación directamente sobre el tumor, minimizando el daño a los tejidos sanos.

“La braquiterapia nos permite administrar la radiación exactamente donde se necesita, logrando una mayor precisión y mejores resultados en pacientes con cáncer de cérvix o próstata”, explica el Dr. Bernardo Vizcarra, director médico de Radioterapia de Auna.

El especialista señala que, gracias a estos avances, tratamientos que antes requerían hasta 25 sesiones hoy pueden completarse en aproximadamente 15. Asimismo, la radiocirugía, utilizada para tumores cerebrales y otras lesiones de alta complejidad, ha reducido el tiempo efectivo de irradiación de cerca de dos horas a solo entre cinco y diez minutos.

Actualmente, Auna realiza alrededor de 190 procedimientos de radiocirugía al año en la Clínica Delgado (Lima) y en la Clínica Auna de Chiclayo.

Para Vizcarra, la innovación tecnológica debe complementarse con un diagnóstico oportuno. “Mientras más temprano se detecte el cáncer, mayores serán las posibilidades de ofrecer tratamientos menos invasivos, más personalizados y con mejores resultados”, concluye.