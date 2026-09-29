En una sociedad en la que vivimos con prisas, preocupaciones y demasiadas cosas en la cabeza, el reconocido conferencista Víctor Küppers nos recuerda la importancia de recuperar la alegría, disfrutar de las pequeñas cosas y elegir con qué actitud queremos vivir.

Este 10 de noviembre, en Convexia, presentará su conferencia “Vivir con alegría”, que invita a detenerse en medio del ritmo cotidiano y recuperar algo que muchas veces vamos perdiendo: las ganas, la ilusión y la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas.

Una conferencia cercana, práctica y llena de humor que invita a parar, reflexionar y salir con nuevas herramientas para afrontar la vida con más energía y entusiasmo. Entradas en Ticketmaster.

Küppers es especialmente conocido por su capacidad para abordar cuestiones relacionadas con la actitud, la motivación, el optimismo y la forma en la que afrontamos el día a día desde un lenguaje cercano, práctico y cargado de humor.

Su filosofía parte de una idea sencilla pero poderosa: la actitud con la que afrontamos las circunstancias puede marcar una enorme diferencia en nuestra manera de vivir.

VUELVE A LIMA

El regreso de Víctor Küppers a Lima supone además un momento especial para Mentes Expertas: es la última vez que el experto participa en una experiencia de Mentes Expertas en la ciudad.

Esta cita representa también un paso importante en la expansión internacional de Mentes Expertas, llevando su propuesta de conferencias en directo más allá de España y acercando a nuevos públicos a referentes de la psicología, el bienestar y el desarrollo personal.

SOBRE “VIVIR CON ALEGRÍA”

En una sociedad marcada por la velocidad, las obligaciones, la incertidumbre y la presión por llegar a todo, la alegría puede parecer algo secundario. Sin embargo, la propuesta de Küppers plantea precisamente lo contrario: la alegría y la actitud no deberían ser el resultado de que todo vaya bien, sino una forma de afrontar también aquello que no podemos controlar.

La conferencia invita a reflexionar sobre preguntas como:

¿Qué podemos hacer para recuperar la ilusión?

¿Por qué perdemos tan fácilmente nuestra energía y entusiasmo?

¿Hasta qué punto depende de nosotros nuestra actitud?

¿Cómo podemos afrontar los problemas sin perder nuestra alegría?

¿Estamos dando suficiente valor a las pequeñas cosas?

¿Qué podemos cambiar en nuestro día a día para vivir mejor?

A través de ejemplos cotidianos, humor y reflexión, Küppers busca que el público salga de la conferencia con una mirada diferente sobre su propia vida y con herramientas sencillas para poner en práctica desde el día siguiente.

SOBRE MENTES EXPERTAS

Mentes Expertas es una plataforma de divulgación y experiencias en directo que acerca al público a algunos de los principales referentes en psicología, bienestar y desarrollo personal.

Su propósito es llevar el conocimiento de grandes expertos fuera de los libros y las redes sociales para convertirlo en experiencias presenciales capaces de generar reflexión, aprendizaje y conexión.

A través de sus conferencias, Mentes Expertas aborda temas universales como la felicidad, las relaciones, la gestión emocional, la motivación, el crecimiento personal y la manera en la que afrontamos los retos de la vida.

El regreso de Víctor Küppers a Lima forma parte de esta apuesta por llevar el proyecto a nuevos públicos y ciudades, creando un espacio de encuentro en el que las ideas puedan trascender la conferencia y convertirse en herramientas para la vida cotidiana.

“Vivir con alegría” es una invitación a recuperar la ilusión, poner el foco en lo que realmente importa y recordar que nuestra actitud puede transformar la manera en la que vivimos cada día.

El 10 de noviembre, Lima tendrá por última vez la oportunidad de vivir en directo el mensaje de Víctor Küppers de la mano de Mentes Expertas. Entradas: Ticketmaster