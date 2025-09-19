Elegir un destino para vacacionar suele generar dudas o tomar tiempo, pero la selva peruana no tiene pierde porque ofrece paisajes vibrantes, fauna sorprendente y aventura en cada rincón que enamoran desde el primer momento.

Vania Cáceres, subgerente de Ventas de SKY en Perú, detalla los principales atractivos de las ciudades amazónicas, invitando a descubrir la riqueza natural y cultural de Tarapoto, Puerto Maldonado e Iquitos.

TARAPOTO. Conocida como la ciudad de las palmeras, Tarapoto deslumbra con su exuberante naturaleza. Entre sus principales atractivos destacan la cascada de Ahuashiyacu, la Laguna Azul en Sauce, ideal para paseos en bote, y la Cordillera Escalera, área protegida con rutas de trekking y biodiversidad.

PUERTO MALDONADO. Puerta de entrada a la Reserva Nacional Tambopata, Puerto Maldonado destaca por su biodiversidad, ideal para avistamiento de aves y reptiles. El Lago Sandoval, con nutrias gigantes y caimanes, ofrece paseos en canoa que conectan al viajero con la selva más pura y vibrante.

IQUITOS. Esta ciudad amazónica ofrece acceso a la selva norte, donde la cultura y la naturaleza convergen. El viajero podrá conocer el río Amazonas, la Reserva Nacional Pacaya Samiria, el mercado de Belén y centros de rescate de fauna silvestre. Iquitos es la tercera ruta más popular de SKY en Perú.

TURISMO VIVENCIAL Y GASTRONOMÍA. Además del contacto con la naturaleza, destinos como Puerto Maldonado ofrecen experiencias vivenciales únicas y una deliciosa gastronomía basada en frutos amazónicos, que permiten al viajero conectarse con la cultura local de forma auténtica.

DESPEGUE TURÍSTICO. Tarapoto incrementó su flujo turístico en un 3.6% según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mostrando la creciente atracción por la selva.

Con repelente, ropa ligera y manga larga, el viajero puede recorrer la selva con comodidad y seguridad, disfrutando plenamente la experiencia.

DEMANDA EN AUMENTO. En 2025, más de 330 mil pasajeros volaron rutas amazónicas, consolidando a Iquitos y Tarapoto entre las más populares del país, de acuerdo a SKY.

CONECTIVIDAD CON LA SELVA. Según Vania Cáceres, SKY mantiene vuelos frecuentes hacia la Amazonía peruana, con 9 frecuencias semanales a Tarapoto y un vuelo diario a Puerto Maldonado.

