La temporada más mágica del año llega a Lima con las esperadas caravanas navideñas, llenando calles de luces, música y alegría para grandes y chicos. Niños y adultos podrán vivir momentos únicos que despiertan el espíritu festivo y la ilusión de la Navidad.

La campaña “Toma una Coca-Cola. Vive el Espíritu Navideño” acompaña esta experiencia, invitando a disfrutar cada instante, compartir sonrisas y transformar el ajetreo de la temporada en recuerdos llenos de alegría y conexión familiar.

Estos 13 y 14 de diciembre desde las 6:30PM, Coca-Cola invita a todas las familias a vivir una experiencia única, totalmente gratis, en la que podrán ser parte de un show lleno de luces y personajes que celebrarán a todas las personas que hacen de la Navidad una época memorable.

Conoce las fechas:

· Los Olivos/Independencia: sábado, 13 de diciembre. Parte de la Av. Universitaria (altura del Palacio de la Juventud Los Olivos) y culmina en Mega Plaza.

· Jesús María: domingo, 14 de diciembre en Real Plaza Salaverry. Parte de Av. Punta del Este y culmina en Av. Gral. Felipe Salaverry

Las Caravanas también llegarán por primera vez a provincias:

· Ica: viernes, 19 de diciembre. Parte de la Av. Fernando León de Vivero y culmina en Mega Plaza

· Arequipa: domingo, 21 de diciembre. Parte de la Av. Los Incas y culmina en Mall Aventura

“La Navidad es una fiesta muy especial en América Latina y Coca-Cola quiere ser parte de esta gran celebración. Nuestra campaña navideña de este año destaca el valor de las personas y las relaciones; nos invita a transformar el ajetreo y el frenesí de las fiestas, para experimentar la verdadera alegría con nuestros seres queridos, mientras celebramos a las personas responsables de crear la magia que sentimos en el aire”, indicó Sabrina Sánchez, directora de Marketing para Perú y Ecuador de la compañía Coca-Cola.

Con esta iniciativa, la marca continúa reforzando su vínculo con las fiestas más mágicas del año y su compromiso de unir a las personas. En línea con ello, para que nadie se quede fuera de la celebración, Coca-Cola también presenta a “Nico”, el Ayudante Navideño Coca-Cola Zero

Azúcar. Las personas podrán acceder a esta experiencia escaneando los QR en sus botellas o contactarlo a través de WhatsApp.