El cómic, el manga y las historietas forman parte de una tradición narrativa que combina ilustración, imaginación y cultura. En el Perú, esta historia cuenta con importantes referentes, desde el emblemático Super Cholo, creado por Francisco Miró Quesada Cantuarias, y el pícaro Sampietri, de Julio Fairlie, hasta El Cuy, de Juan Acevedo, y los entrañables personajes de la revista Avanzada, como Coco, Vicuñín y Tacachito. Estas publicaciones marcaron a varias generaciones y demostraron que las historias dibujadas también podían expresar nuestra identidad nacional.

A partir del año 2000, la historieta peruana inició una nueva etapa con publicaciones independientes, fanzines, superhéroes nacionales, novelas gráficas y webcómics. En este periodo surgieron propuestas como El Carboncito, Capitán Leo, La Gran Sangre y Rupay, así como personajes como La Chola Power, Guachimán y Tupacman, que ampliaron los temas y estilos de este universo creativo. Entre las iniciativas que han logrado proyección internacional destaca Los Hermanos Ayar, una obra inspirada en la historia ancestral del Perú que ha contribuido a difundir nuestra riqueza cultural y a demostrar el potencial de los creadores peruanos para conquistar nuevos públicos dentro y fuera del país.

Para Renato ChinChon, impulsor del movimiento cultural del cómic, uno de los principales desafíos no es la falta de talento, sino convertir la producción de cómics en una industria sostenible. Esto implica generar oportunidades para financiar proyectos, remunerar justamente a los creadores, fortalecer las editoriales y ampliar los canales de distribución. Aunque el mercado peruano movilizaría alrededor de 60 millones de dólares anuales en ventas de cómics nacionales e importados, según las estimaciones mencionadas por el organizador, todavía existe una brecha importante frente a mercados consolidados como Francia (1,000 millones), Estados Unidos (2,000 millones) y Japón (4,700 millones). Por ello, considera fundamental impulsar fondos, concursos, ferias y convenciones, además de promover la lectura de historietas en colegios y centros de formación.

“Sí, los cómics son una herramienta muy valiosa para impulsar la lectura, especialmente entre niños y adolescentes, pero también entre jóvenes y adultos”, sostiene Renato ChinChon. La combinación de textos e imágenes permite comprender situaciones, interpretar secuencias, reconocer emociones y desarrollar habilidades de comprensión lectora de una manera entretenida. Esta capacidad también puede acercar a los lectores a la historia nacional, las leyendas, las culturas andinas, las tradiciones amazónicas y la literatura peruana. En esa línea, el organizador destaca experiencias internacionales que incorporan las historietas en iniciativas educativas y recuerda que el Free Comic Book Day, celebrado en Estados Unidos el primer sábado de mayo, fue una de las inspiraciones para crear el Día del Cómic Festival.

El cómic peruano también tiene el potencial de fortalecer la identidad y el orgullo nacional. Historias como Los Hermanos Ayar recuperan nuestro pasado ancestral; Super Cholo demuestra que el Perú también puede crear héroes propios, y Rupay contribuye a comprender episodios complejos de nuestra historia reciente. Para Renato ChinChon, la diversidad cultural del país representa una fuente inagotable de relatos que pueden incluir personajes, lenguas originarias, costumbres y tradiciones de la costa, los Andes y la Amazonía. El objetivo es que estas historias trasciendan las fronteras y permitan que lectores de distintas partes del mundo descubran la riqueza cultural peruana a través de un lenguaje visual y narrativo universal.

Con esa visión nació hace 16 años el Día del Cómic Festival, una iniciativa que busca articular a artistas, lectores, editoriales, instituciones educativas y entidades culturales para consolidar un movimiento alrededor de la historieta. El encuentro, que se prepara para su XVII edición en 2027, promueve la creación artística, el fomento de la lectura y la difusión de la cultura nacional mediante actividades que convocan a diversos actores del sector. “El Perú es un país de historias en cada rincón de su territorio. Nos falta articular todo el sistema y entrar a competir en el mundo, enamorándolo con nuestras leyendas”, finaliza Renato ChinChon, quien apuesta por convertir el talento de los creadores peruanos en una industria cultural con mayores oportunidades de crecimiento y proyección internacional.