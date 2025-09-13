Perú sigue ganando espacio en la gastronomía global y esta vez con un reconocimiento internacional que destaca la calidad y tradición italiana en la pizza y la pasta, colocando a nuestro país en un lugar privilegiado.

Flama, restaurante miraflorino que nació en 2022 con la misión de preservar la auténtica tradición napolitana, fue premiado con el puesto 41 en el prestigioso ranking “50 Top Pizza World 2025”, que reúne a las 100 mejores pizzerías del mundo. Además, fue reconocida como la mejor propuesta de pastas a nivel internacional, marcando un hito para la cocina peruana.

Este logro único en el Perú se suma al sexto lugar que Flama ocupa en la versión latinoamericana del ranking. Sus fundadores, Juan Carlos Romero y Daniel Vergara, estuvieron presentes en la ceremonia realizada en Nápoles, Italia, reafirmando el compromiso con la tradición y calidad.

El reconocimiento no solo valora la pizza, elaborada con ingredientes como tomate San Marzano y mozzarella Fior di Latte siguiendo el código napolitano, sino toda la experiencia completa: desde la atención, el ambiente, la selección de vinos y cervezas artesanales, hasta la limpieza y el confort del local.

Entre sus platos destacados están la Amatriciana con salsa de guanciale y queso Pecorino sobre stracciatella, el Prosciutto con rúcula y Parmigiano DOP, y la Polpette Stracciatella con albóndigas tradicionales. En pastas, sobresalen la Frittatina di pasta y el Gnocchi Ragu Napolitano, que reflejan la riqueza de la cocina italiana.

Flama es además la primera pizzería en Perú certificada por la Asociación Verace Pizza Napolitana, un respaldo a su calidad y autenticidad.

Puedes seguir sus novedades en Instagram y Facebook @FlamaPizzeria.

