Romina Castro es una de las sexólogas más conocidas en las redes sociales, eso lo confirman sus más de 360 mil seguidores en Instagram y sus videos que superan los 100 mil “Me gusta”. El lunes inicia una nueva aventura, ahora en señal abierta con el programa “Doctores de guardia”, por Panamericana.

- Tienes tus redes y el nuevo programa que empiezas el lunes, ¿cómo te estás organizando?

Estoy tratando de averiguarlo. En verdad, estoy buscando la forma de cómo organizarme. El lunes empiezo este nuevo proyecto, es una meta que siempre me propuse. Sé que al principio va a ser difícil, lo bueno es que tengo el apoyo de mi esposo, sin él me volvería loca.

- ¿Es la primera vez que vas a estar en señal abierta?

Conduciendo un programa, sí

- ¿Qué expectativas para el estreno?

Estoy súper emocionada y nerviosa a la vez, es mi primera experiencia conduciendo. El lunes sale y estoy segura que va a ser un programa exitoso, porque es una nueva propuesta en la televisión para la familia. Me siento halagada de que me hayan elegido para esto.

- Hablar de sexo en tus redes sociales es una cosa y en televisión es otra, ¿cómo lo vas a manejar?

Me voy a medir mucho; además, nosotros somos los conductores del programa, pero hay un equipo detrás, un productor general, tampoco es que pueda decir abiertamente todas las cosas que yo quisiera tocar. Ese espacio de libertad, de hablar de lo que yo quiera, sin filtro, son mis redes sociales.

- ¿Hablar de sexualidad todavía es un tema tabú en el Perú?

Sí, yo sí siento que sigue habiendo un tabú, como una doble moral.

- ¿Cómo una ex alumna de colegio religioso entra en el campo de la sexualidad hablando de manera abierta?

Siento que la sexualidad y la religión no tienen por qué competir. Soy abierta en decir soy una persona creyente. He tenido esta conversación con sacerdotes, personas de cualquier religión, y todos me felicitan. Pero no fue fácil, había mucha culpa. Decía, cómo me puede apasionar hacer algo que está mal. Pero con el tiempo entendí que no estaba mal. El sexo es la cosa más mágica que Dios hizo, porque es la única manera por la cual los seres humanos se reproducen. Los orgasmos te producen tantos beneficios en tu salud que por algo están. El cuerpo de la mujer está diseñado con un órgano capaz de darte placer y que solamente está encargado de eso.

- ¿Cuáles son las consultas más frecuentes en tu centro?, ¿quiénes van más, hombres o mujeres?

El 95 % de mis casos es bajo deseo sexual. Poca conexión, poco conocimiento de la sexualidad hacen que obviamente el deseo baje, porque si no conozco lo que me gusta, mi pareja tampoco, y es un tema de dos. Al centro llegan bastantes hombres también.

- ¿Las parejas pueden evitar caer en rutina?

No se puede evitar. Más que cómo evitar, debes conocer cómo salir de la rutina, porque vamos a entrar a la rutina muchas veces en la relación y es completamente normal. Enfocarse en evitar la rutina genera más frustración.

- ¿Es posible crear la conexión sexual con la pareja o es algo que debe surgir de forma natural?

Definitivamente tiene que haber una química natural en la pareja. Pero no quiere decir que no se pueda trabajar. Se pueden intentar muchas cosas, de repente no están teniendo esa química porque están esperando que eso sea espontáneo, sea mágico. Y eso sí es un cuentazo. La otra persona no tiene por qué adivinar y suponer lo que funciona conmigo. Sin comunicación no se puede lograr esa química tampoco. Si hay atracción, todo se puede trabajar. Quizás no va a ser el mejor sexo de tu vida, pero lo puedes disfrutar. Lo importante es que sea igual placentero.

- ¿Esto de hablar de sexualidad te ha traído problemas?

Me alucinan. Piensan que yo hago todo lo que hablo, cuando en verdad un profesional de la salud te habla desde la ciencia, no te habla desde la experiencia. Yo recomiendo muchas cosas que te pueden servir a ti, no necesariamente me van a servir a mí. Yo soy una persona aparte de mi profesión. Pero cuando son personas cercanas (las que cuestionan), sí es difícil lidiar con eso. Me gustaría que toda mi familia pueda aprobar abiertamente lo que hago. Pero bueno, no todos piensan como yo y eso es lo que más me cuesta aceptar.

- ¿Algún día cambiará la doble moral en temas de sexualidad, que en público critico y en privado lo comparto?

No creo que cambie, si cambia sería increíble. No me voy a desgastar cambiando mentes y educación. Mi enfoque está en que las personas que sí quieren educarse, no dejen de hacerlo simplemente porque van a sentir un rechazo.

ALGO MÁS

Romina estará desde el lunes 9 de marzo, a las 9:30 de la mañana, en “Doctores de guardia”, con Sebastián Arrieta y Sara Castañeda, por Panamericana.