A medida que aumenta la temperatura, se incrementa el deseo por preparaciones frescas y ligeras. Por ello, la comida marina es una de las más solicitadas, pero esto no es solo un tema cultural, sino que responde a necesidades físicas. La digestión emplea energía y produce calor (efecto térmico de la comida). Cuando nuestro organismo soporta ya calor ambiental, evita alimentos pesados que lo incrementen. Es así que platos crudos o de mínima cocción se disfrutan más.

Ante esto, Rafael Piqueras, embajador gastronómico de Electrolux, trae a la mesa dos versiones de tiraditos nikkei que rinden tributo a aquella perfecta combinación entre la cocina peruana y la japonesa. Uno con mango y otro con pepino japonés y palta. Ambos ideales para acompañar un día de playa.

“El tiradito nikkei es arte hecho comida. Representa la mezcla de dos culturas. La japonesa, que aporta la precisión del corte, además del respeto por la textura del pescado, y la peruana con salsas cítricas o emulsionadas para hacer más intenso el sabor. Aquí la clave es el pescado fresco, bien frío, y servido al instante para que sea la estrella de cualquier almuerzo”, señaló el reconocido chef y embajador de Electrolux.

Consejo Piqueras: Lo ideal es tener refrigerado el bonito envuelto en papel absorbente y cubierto por papel film. De esta manera, al iniciar la preparación, estará brilloso, pero sin agua.

Para prepararlos necesitas:

● 200 gr de filete de bonito.

● Jugo de 8 limones.

● 1 cda de miso (pasta de soya fermentada).

● 1 cda de aceite de ajonjolí.

● 1 cda de mirin (vinagre de arroz).

● 1 cdta de kion rayado.

● ½ cda de ají limo picado.

● 1 cda de culantro picado.

● 1 mango

● 1 palta.

● Shichimi Togarashi al gusto.

● Sal de mesa o sal en escamas.

● Cancha chullpi al gusto.

● Chifles.

● 4 cdas de sillao.

● Pepino japonés al gusto.

Preparación

1. Coloca el bonito envuelto en papel absorbente dentro de un recipiente cubierto por papel film y deja refrigerar por una hora en la refrigeradora.

2. Corta el bonito y deposítalo en un envase. Cúbrelo con papel film y refrigera nuevamente mientras haces el resto de la receta.

3. Para la leche de tigre nikkei: mezcla bien el miso, el jugo de limón, el sillao, el aceite de ajonjolí, el kion, el mirin (vinagre de arroz), culantro y ají limo picado. Para terminar, refrigera la leche de tigre.

4. Retira el pescado de la refrigeradora, agrega sal y vierte la leche de tigre bien fría.

5. Versión 1: Agrega pepino japonés, mango, canchita chullpi, togarashi y culantro.

6. Versión 2: Agrega pepino japonés, palta, chifles, togarashi y culantro.

Mira aquí el paso a paso https://www.instagram.com/p/DTkk_BugISs/