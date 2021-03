Con el aumento de temperatura, las enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) en niños incrementan durante el verano, siendo una de las primeras causas de mortalidad en los menores de cinco años, originada sobre todo por su complicación más grave e inmediata: la deshidratación.

Solo en el Perú, durante el 2020 se han presentado cerca de 570 mil casos de enfermedades diarreicas, 2,630 hospitalizaciones y 61 muertes, de los cuales el 40.4% se registraron en niños menores de 5 años, según el último Boletín del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. Por ello, considerando importante que la población refuerce las medidas de higiene como forma preventiva, sobre todo en esta temporada de verano, la doctora Romy Mayta, especialista en deshidratación de B Braun, da conocer datos claves sobre esta enfermedad y cómo prevenirlas durante el incremento de temperatura:

1. ¿Cómo se contagia?

La diarrea es un síntoma de infecciones ocasionadas por diversos organismos bacterianos, virales y parásitos, la mayoría de los cuales se transmiten por agua con contaminación fecal. La infección es más común cuando hay escasez de agua limpia para beber, cocinar y lavar. Las dos causas más comunes de enfermedades diarreicas son los rotavirus y la bacteria Escherichia coli.

Sin embargo, en la actualidad la infección por COVID-19 está manifestándose también a través de deposiciones liquidas, siendo ahora un síntoma frecuente. Es posible que la población no sepa diferenciar el origen de su causa, pero estas deposiciones no deben pasar desapercibidas, dado que si no son tratadas de forma inmediata generarán un cuadro de deshidratación severa que podría ser mortal.

2. Causas

Las enfermedades diarreicas pueden también transmitirse de persona a persona, en particular en condiciones de higiene personal deficiente. Los alimentos elaborados o almacenados en condiciones antihigiénicas son otra causa principal de diarrea. Los alimentos pueden contaminarse por el agua de riego. También pueden ocasionar enfermedades diarreicas el pescado y marisco que no están bien cocidos.

3. ¿Por qué son más frecuentes en verano?

Las diarreas son más frecuentes en verano debido al clima que favorece la diseminación de las bacterias que las provocan y la escasez de agua que favorecen la aparición de la enfermedad. Con las altas temperaturas, aumenta el riesgo de deshidratación.

4. ¿Enfermedad mortal?

Las diarreas pueden ser mortales en niños menores de cinco años y adultos mayores, sobre todo cuando se presentan síntomas de alarma, como moco y sangrado en las heces, debido a que dichos síntomas llevan a la persona a la deshidratación e incluso la muerte.

5. ¿Cómo prevenir?

Se recomienda el correcto lavado de manos y productos al consumir, la desinfección constante de las superficies que solemos tocar con frecuencia como las perillas de las puertas, las barandas y en el caso de los niños, los juguetes o los lugares donde suelen jugar debido a la presencia de virus o bacterias en dichos lugares.

6. ¿Cuál es el tratamiento?

Debido a los cuadros severos de deshidratación generados por las enfermedades diarreicas, se recomienda seguir un tratamiento a través de soluciones de sales de rehidratación oral, el cual repone rápidamente los electrolitos perdidos en las heces. Existen líquidos listos para tomar, como Frutti Ped para niños y FruttiFlex para adultos, los cuales brindan aportes básicos que corrigen la deshidratación, cubren las pérdidas y previenen la deshidratación. Estos productos se pueden adquirir en las principales boticas y cadenas de farmacias de Lima y provincias.

En caso los cuadros de diarrea se extiendan por varios días, es muy importante acudir rápidamente al médico o centro de salud, en especial si se trata de bebés o niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

