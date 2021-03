El cáncer colorrectal es un tumor maligno del revestimiento del intestino grueso. Es una de las principales causas de muerte en varios países, pero también es el que más se puede curar ya que es muy tratable cuando los médicos lo detectan a tiempo. Es por eso que el Dr. Church comparte seis formas en las que se puede reducir el riesgo de manteniendo el colon y el recto en excelente funcionamiento.

1. Hágase exámenes de detección periódicos

La colonoscopia salva vidas, dice el especialista. A partir de los 50 años, todos deben hacerse exámenes de detección regulares (comience a los 45 años si es afrodescendiente). Ahí es cuando el riesgo de cáncer colorrectal comienza a aumentar.

Asimismo, si en su familia hay cáncer colorrectal o pólipos precancerosos , hable con su médico acerca de comenzar las pruebas de detección antes de lo normal. Las matemáticas de la colonoscopia funcionan así: tome la edad del pariente más joven afectado cuando le diagnosticaron pólipos o cáncer. Reste 10 años de esa edad. Ahí es cuando debe comenzar a realizarse colonoscopias y continuarlas cada cinco años. Entonces, si su padre tuvo pólipos a los 50, comenzaría las colonoscopias a los 40 años.

“Todo cáncer de colon y recto surge de un pólipo precanceroso u otra lesión precancerosa, y un pólipo benigno tarda en promedio 10 años en volverse canceroso”, explica el Dr. Church. Por ello es importante la colonoscopia porque “permite a los médicos encontrar y extirpar los pólipos del colon antes de que se conviertan en un problema”.

2. Eres lo que comes

A su lista de cosas que hacer con miel, agregue comer más frutas, verduras, panes y cereales integrales, nueces y frijoles. Están vinculados a un menor riesgo de algunos cánceres y pueden ayudarlo a tener una función intestinal saludable. Limite las carnes rojas y los alimentos con alto contenido de grasa o procesados, que pueden aumentar su riesgo de cáncer de colon.

3. Sea un vigilante del peso

Controle su índice de masa corporal (IMC) con regularidad. Su riesgo de cáncer de colon aumenta si tiene sobrepeso o es obeso. Un IMC de 25 o más puede ponerlo en la zona de peligro.

4. Busque sudar más

Haga al menos 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada cinco días a la semana. Esto le ayudará a mantener un peso saludable y a estar libre de estrés, lo que puede reducir el riesgo de cáncer. Ejemplos de ejercicio de intensidad moderada para un adulto sano incluyen una caminata rápida, jardinería o tenis de dobles.

5. Limite el licor

Vigile su consumo de alcohol , que es un factor de riesgo general de cáncer. Los límites recomendados son una bebida al día para las mujeres y dos bebidas al día para los hombres.

6. Sea un desertor

Además de muchos otros riesgos para la salud, fumar aumenta el riesgo de cáncer de colon, por lo que debe tomar medidas para dejar de fumar de inmediato.

OJO AL DATO

Las colonoscopias regulares previenen la mayoría de los cánceres colorrectales. Y, de hecho, la tasa de cáncer colorrectal diagnosticado en pacientes mayores de 50 años está disminuyendo en este país. Esta disminución se debe en gran parte al cribado y la prevención mediante polipectomía. Pero debido a la desinformación (o un fuerte reflejo nauseoso), hasta el 70% de las personas con mayor riesgo (personas de 50 a 75 años) no se hacen una colonoscopia. Y no es falta de conciencia. Las investigaciones muestran que casi todas las personas que no se someten a pruebas de detección saben que deberían hacerse una colonoscopia, pero aún no lo hacen.

