El cáncer de piel es el tumor más frecuente en el organismo y en últimos años su incidencia ha aumentado. Ante esto, la Dra. Adriana Gamarra, Directora Médica en Clínica Lima Derma y Dermatóloga del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas nos comenta 8 tips que debe seguir para evitar este mal.

1. Evite las quemaduras solares

Las quemaduras solares pueden dañar la piel de distintas formas. Se sabe que una sola quemadura solar en la infancia, así como tener el antecedente de 3 o más quemaduras durante el transcurso de la vida casi duplica el riesgo de desarrollar melanoma en adultos.

Como puedes notar, el peligro va mucho más allá del dolor a corto plazo, el enrojecimiento y las incomodidades que generan las quemaduras solares.

2. Practique la autoexploración de la piel

Darte un tiempo para examinar tu cuerpo es uno de las mejores formas para detectar lesiones incipientes de cáncer de piel. Recuerda que un diagnóstico temprano puede salvar tu vida. Puedes buscar la aparición de “lunares” nuevos o que hayan cambiado de forma, color o tamaño.

3. Atención con las lesiones o costras que no cicatrizan

Si ya te expusiste demasiado al sol de joven, una señal de alerta para prevenir el cáncer de piel es cuando observamos nuevas heridas escamosas, rojizas que no cicatrizan a pesar de llevar buen tiempo. Al confirmar estos signos, agenda rápidamente una cita con tu dermatólogo de confianza, puede tratarse de una lesión pre-cancerosa.

4. Memorice la nemotécnica del ABCDE

Los dermatólogos recomendamos este método para descubrir a tiempo un posible cáncer tipo melanoma. Se trata de recordar las primeras 5 letras del abecedario y relacionarlas con características de la piel.

Letra A de asimetría: Mira si tu lunar o mancha posee una forma irregular al partirla en dos o si existen zonas que se ven diferentes.

Letra B de bordes: Inspecciona si los bordes de tu mancha son irregulares o tienen forma dentada.

Letra C de color: Verifica si el color de tu lunar o mancha es desigual o tiene múltiples colores. Si es así, activa tus señales de alarma.

Letra D de diámetro: Confirma si el lunar o mancha es más grande del tamaño de un borrador de lápiz.

Letra E de evolución: Esta es la más importante, revisa si el lunar o mancha ha sufrido cambios durante las últimas semanas o meses. De ser así, deberías hacerte un chequeo médico dermatológico.

5. Use bloqueador con cobertura de amplio espectro

Cuando vayas a comprar un protector solar, asegúrate que tenga un amplio espectro de cobertura. Es decir, el bloqueador solar debe protegerte contra los rayos UVA y UVB. Inclusive actualmente los fotoprotectores también protegen contra la radiación infrarroja y la luz visible.

Si bien los rayos UVB son los principales responsables de las quemaduras de sol, los UVA son altos en nocividad y pueden provocar cáncer, además de acelerar el envejecimiento prematuro.

6. Utilice bloqueador solar con factor de protección solar mayor o igual a 30

Protege tu piel con un bloqueador solar con factor de protección solar (FPS) mayor o igual a 30. Mientras más amplio sea el espectro de cobertura, la protección contra el sol se maximiza. Recuerda que el bloqueador solar debe aplicarse cada 2 horas, por lo tanto debes llevarlo en tu bolso si vas a pasar largas horas fuera de casa.

SPF 30: bloquea aproximadamente el 95% de los rayos UVB

SPF 50: bloquea 98%

SPF 100: bloquea 99%

7. Limite su exposición al sol entre las 10:00 am y las 04:00 pm

Seguramente han experimentado esa sensación de ‘’me quema la piel’' al estar fuera de tu hogar. Y es que los rayos UV son más fuertes entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Por ello, para prevenir el cáncer de piel es importante evitar la estadía excesiva bajo el sol en sus horas centrales.

8. Evite tener el torso descubierto o salir sin camisa.

De ser posible adquieran ropa con protección solar, busquen en las etiquetas las siglas FPU 50. Sobre todo para los niños o aquellas personas que trabajan al aire libre. Asimismo, utiliza un sombrero de ala ancha (mayor a 7cm de dm) que pueda cubrir el todo el rostro, orejas y hasta parte del cuello. No olviden los lentes de sol que filtran los rayos UV favoreciendo el cuidado de la zona tan delicada y expuesta al envejecimiento que es el contorno de ojos.

Recuerden que este verano que viene somos libres de relajarnos, con todo, menos con la piel.

OJO AL DATO:

Tenga en cuenta que no existen los bloqueadores a prueba de agua. No es que te hayan mentido, lo que sí existe los resistentes al agua pero eso no significa que se queden impregnados en tu piel después de un refrescante chapuzón en la piscina o el mar, pues incluso el sudor tiene poder de retirarlo de la piel.

Por eso, recalcamos la importancia de aplicarse el bloqueador cada 40 minutos a 1 hora si van a estar en contacto con el agua durante largas horas o apenas salgas de ella y después de secar tu piel.

