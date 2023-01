Te recuerdo dos claves básicas de la vida saludable.

¿Qué hago?

Mi niño no quiere comer, ¿cómo fue que gané tanto peso?, ¡mi familia no conoce estas frutas!, ¡me vuelvo loca, ya no sé qué cocinar!, ¡mis comidas son un desorden, ya no aguanto la gastritis!...

¿Se puede evitar todo esto?

La respuesta es sí. Si desde el principio nos ordenamos, el tiempo nos dará el hábito y durante el año todas estas inquietudes no serán cosa de toda la vida otra vez.

Todo es cuestión de, primero, aprender qué incluye una dieta saludable con la asesoría del profesional en nutrición y, segundo, realizar actividad física al menos 30 minutos o más diarios. No es necesario que sea en un gimnasio, la caminata o practicar el deporte que más guste son buenas alternativas y son más fáciles de seguir en el tiempo.

Sostener esto en el año requiere de decisión y, aunque parezca alejado del tema, de lograr tener calidad de sueño y dormir el número de horas recomendadas (entre 7 y 9). Decídete y empieza hoy con una vida saludable.