Ante el rápido avance de la variante brasileña del COVID-19, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó el uso de doble mascarilla para contener el contagio que se da especialmente en lugares de aglomeración, como mercados y en el transporte público.

“Las mascarillas de tela son menos protectoras que las quirúrgicas e, incluso, pueden aumentar el riesgo de infección debido a la humedad, la difusión de líquidos y la retención del virus”, señaló el médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), Luis Pampa.

El especialista manifestó que ya no son una medida preventiva suficiente para frenar al virus, debido a que pueden no estar bien confeccionadas, no tener un buen ajuste o presentar agujeros por donde podría ingresar el virus. Por ende, no representa seguridad, remarcó.

Cómo usar dos mascarillas

Sugirió usar una mascarilla KN95, que tiene buen ajuste al rostro y filtración; o dos mascarillas simples quirúrgicas para mayor efectividad, o una mascarilla quirúrgica debajo de una de tela.

El uso de cubrebocas se ha vuelto obligatorio en varios países del mundo para evitar la propagación del COVID-19, pero como hay varios tipos de estas mascarillas, ¿cuál usar? (Foto: AFP)

Remarcó que las mascarillas deben cubrir la boca, nariz y barbilla, ya que las nuevas variantes del virus generan mayor carga viral en espacios sin ventilación.

Variante brasileña del COVID-19

El INS confirmó la presencia de la variante brasileña del COVID-19 en otras 6 regiones: Piura, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Madre de Dios y Ucayali, tras realizar un análisis de las muestras de pacientes hospitalizados y ambulatorios.

El estudio consideró 221 casos positivos de estas regiones. Así se detectó la presencia de la nueva cepa brasileña en Piura (25%), Áncash (2.5%), Ayacucho (20%), Cajamarca (75%), Madre de Dios (52.5%) y Ucayali (47.6%).

Un estudio presentado anteriormente por el INS arrojó que la presencia de la variante brasileña en Lima era de 40%.

Esta variante se caracteriza por ser más transmisible y agresiva que la cepa original, y produce una mayor enfermedad pulmonar entre personas jóvenes y sin comorbilidades, señaló el epidemiólogo Antonio Quispe.

Los contagios de la variante brasileña se dispararán en todo el país debido a los viajes en Semana Santa, advierten especialistas.

VIDEO RECOMENDADO

Glaucoma, la ceguera silenciosa: ¿Qué es y cómo tratar esta enfermedad?

TE PUEDE INTERESAR