Un número creciente de adolescentes y mujeres de 20 años sufren de un misterioso trastorno estomacal llamado gastroparesia, en el que el estómago no puede vaciarse normalmente. “Cada vez que comen, se enferman”, explica el gastroenterólogo Michael Cline, DO, de la Clínica de Gastroparesia de la Clínica Cleveland. “Así que no quieren comer”. En la siguiente nota le contamos más sobre este mal.

“Cuando el estómago no hace su trabajo triturando los alimentos, no se obtiene nutrición”, explica el Dr. Cline. “Y si la comida se queda ahí demasiado tiempo, normalmente vuelve a subir a través de los vómitos”.

Síntomas

Los síntomas más comunes son náuseas, vómitos, dolor abdominal, sensación de llenura, hinchazón. Estas aparecen luego de dos semanas.

Un rápido aumento en el diagnóstico

Si bien aún no se sabe cuántos se ven afectados o por qué, el Dr. Cline dice que la gastroparesia ha aumentado en mujeres jóvenes en los EE. UU. Desde 2014. La cantidad de mujeres jóvenes que trata con gastroparesia ahora se duplica cada año.

Esto ha lanzado una bola curva a quienes tratan la gastroparesia. Hasta ese momento, los pacientes se dividían equitativamente entre los que tenían diabetes y los casos idiopáticos, es decir, los que no tenían un origen conocido, dice.

“En estas mujeres jóvenes, tiende a estar relacionado con la autoinmunidad “, dice la Dra. Cline. Muchos tienen enfermedad de la tiroides, artritis reumatoide o lupus.

¿Por qué es un misterio difícil de descifrar?

“Examinamos la sangre de estas niñas y mujeres jóvenes para detectar enfermedades autoinmunes y encontramos todo tipo de anticuerpos extraños, y realmente extraños, contra los nervios y los músculos”, dice el Dr. Cline. Uno de ellos se llama GAD o descarboxilasa del ácido glutámico. Es más común en los diabéticos tipo 1. Pero en un no diabético, es significativo.

Método de detección

Estas irregularidades se encuentran mediante un análisis de sangre llamado panel de diagnóstico de dismotilidad gastrointestinal autoinmune (AGID). Asimismo, vienen las pruebas físicas que verifican cómo se mueve el tracto gastrointestinal de una persona. El Dr. Cline dice que uno de los principales problemas para diagnosticar correctamente la gastroparesia es que una prueba de EGG sola, que es un electrogastrograma, no es suficiente para asegurarse de que el problema que tenga el paciente sea realmente gastroparesia.

¿Y si realmente no es gastroparesia?

Tratar a un paciente por gastroparesia, si no es gastroparesia, no ayudará. “Si el problema es el colon, normalmente podemos ponerlo en movimiento con medicamentos”, dice el Dr. Cline. “Si se trata tanto del colon como del estómago, podemos usar medicamentos para el colon y POP para el estómago”. Pero si el estómago, el intestino delgado y el colon son lentos, la mejor opción son otros medicamentos disponibles a través de los programas de uso compasivo de la Administración de Alimentos y Medicamentos.

