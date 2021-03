El embarazo es una etapa muy especial en la vida de todas las mujeres. No obstante, para muchas futuras madres la pandemia del coronavirus ha ensombrecido y llenado de dudas una época que, en otras circunstancias, tendría que ser plenamente feliz. Por ese motivo, hoy estuvo en “Ojo en Familia” Olga Cirilo, obstetra y directora de Telesalud VMJ, para brindar consejos a las gestantes en tiempos de COVID-19.

Según la especialista, durante esta emergencia sanitaria lo más importante es el tema de la prevención. “Si no hay necesidad de salir de casa en este momento, entonces no lo hagan, a menos que sea una emergencia. Recordemos que la mamá y el bebé siguen siendo población vulnerable”, subrayó Cirilo.

Si la gestante sufre algunas señales de alerta como ausencia de movimiento fetal, hinchazón de manos y pies, dolor de cabeza, pérdida de líquido amniótico, pérdida de sangre, fiebre, dificultad para respirar, entonces sí debe acudir al hospital más cercano inmediatamente.

Asimismo, explicó que es esencial prestar atención a los alimentos que se ingieren, los cuales deben ser recetados por el médico de cabecera. De manera general, se deben incluir alimentos como lechuga, betarraga, rabanito, tomate, menestras y otros suplementos multivitamínicos para subir la hemoglobina y evitar el riesgo de padecer anemia.

Por último, sugirió a las madres primerizas no alarmarse ante las contracciones, sino mantener la calma en todo momento. “Lo que pueden hacer es anotar, con reloj en mano, la hora de cada contracción y su nivel de intensidad. Si no se dan cada 10 minutos, entonces no está en trabajo de parto”, subrayó.

Es importante que las futuras madres tengan en cuenta que al ingresar al hospital o a la sala de parto deberán hacerlo solas, ya que por protocolos de bioseguridad solo se permite una persona. Las madres adolescentes tienen permitido ingresar con un familiar.

Ojo al dato

Para aprender más sobre la etapa prenatal y postnatal, Telesalud pone a su disposición clases en línea gratuitas sobre temas de nutrición, lactancia materna, cuidados para recién nacidos y mucho más. Si desea inscribirse, contáctese al Whatsapp de 98663437.

COVID-19 y embarazo: Cuidados para gestantes y recién nacidos

