Los trastornos del espectro autista (TEA) son una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos, si es que no es tratado a tiempo. En la siguiente nota Andrea Mesones, psicóloga y miembro de EITA, explicará a los padres cómo pueden reconocer esta condición y qué deben hacer en caso el diagnóstico se confirme.

Principales señales:

Si no utiliza el señalamiento para comunicar sus necesidades o deseos, tiene hipersensibilidad o hiposensibilidad a diferentes estímulos (auditivos, sensitivos, etc), retraso en la aparición del habla, es probable que su niño tenga esta condición. Otro signo temprano también puede ser las conductas repetitivas. " Suelen repetir ciertas palabras, caminatas, juegos”, explicó la especialista.

Posición de los padres:

“Es importante que los padres acepten el diagnóstico, pero también es entendible lo difícil que es para la familia. Y no es que no quieran a su niño, sino por todo lo que se ha comunicado sobre esta condición. Frente a lo que no se conoce se tiene miedo. Es normal” puntualiza la psicóloga.

Ante este temor, lo mejor es que se concentren en lo que deben reforzar en su pequeño y tratar de buscar lo que necesitan para hacerlo más independiente, es decir, ir de a pocos.

Cuidados:

Los cuidados van hacer tan diversos como la cantidad de personas autistas en el mundo, es decir, estos varían según el paciente. Sin embargo, la psicóloga recomienda priorizar las terapias de comunicación y lenguaje en la infancia. Por otro lado, es crucial que reciban atención del lado psicoeducativo, para que desde pequeños vayan reconociendo sus diferencias y se vayan empoderándose con el fin de que sepan defenderse en la sociedad.

Además, aconsejó a los familiares de personas autistas que busquen información sobre el sistema de comunicación aumentativa y alternativa.

OJO AL DATO:

Es importante que los niños y niñas acudan a su consulta con los pediatras para que sea detectado a tiempo.

