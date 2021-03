Si tienes dificultad para evacuar o sientes que no terminas tus deposiciones, puedes considerarte con estreñimiento (ojo, no ir al baño todos los días no necesariamente significa que estás estreñido).

El movimiento del intestino ocurre gracias a la actividad involuntaria de un nervio denominado “vago” que actúa a ese nivel, pero su actividad también se puede afectar si estamos nerviosos, estresados o tendemos a ser ansiosos.

La causa de la constipación puede ser diversa y podría requerir atención médica; sin embargo, con mayor frecuencia el origen es la poca ingesta de fibra, muchas harinas o carnes y beber pocos líquidos. Otro motivo es tener un megacolon, es decir un intestino grueso más largo de lo normal.

Alimentación

Incluye un plato generoso de ensalada cruda y/o cocida.

Opta por frutas con cáscara (3 unidades al día)

bebe de 6 a 8 vasos de líquido al día, de preferencia agua, pero líquidos como el emoliente, agua de piña, etc., también cuentan.

Incluye alimentos que posean naturalmente un efecto laxante como ciruela, granadilla, pitahaya, papaya, tumbo, betarraga, lechuga, espinaca, acelga, guindones, pasas y yogurt natural.

Finalmente, procura mover tu cuerpo, el sedentarismo también estriñe.