La comunidad gamer continúa ganando terreno en el Perú. Actualmente, el país reúne a 7,8 millones de jugadores y se posiciona como el quinto mercado de videojuegos de Latinoamérica, según datos de Kantar IBOPE Media 2025.

En este contexto, San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima, se prepara para recibir durante dos días una experiencia gratuita dedicada a los videojuegos, la tecnología y el entretenimiento.

Se trata de la primera edición de Metro Gamer Fest 2026, de Supermercados Metro, que se realizará el 19 y 20 de setiembre, de 2:00 p. m. a 9:00 p. m., en la tienda Metro de San Juan de Lurigancho (Av. Próceres de la Independencia). Durante ambas jornadas, el espacio contará con zonas interactivas, free play, dinámicas, sorteos y distintas actividades dirigidas tanto a aficionados a los videojuegos como a quienes quieran acercarse al mundo del gaming y conocer nuevas tecnologías.

“Con este evento reafirmamos nuestra estrategia de fortalecer y diversificar la categoría Electro, en un contexto en el que el gaming y el cómputo vienen consolidándose como segmentos de creciente relevancia dentro del consumo tecnológico”, señaló Luis Vallejos, gerente de Negocio Electrodomésticos de Cencosud.

El festival contará con la participación de creadores de contenido, perfiles especializados, invitados y jugadores que formarán parte de diferentes actividades durante las dos jornadas. La propuesta busca generar un espacio de encuentro en torno al gaming, donde los asistentes puedan interactuar con equipos y productos tecnológicos, participar en dinámicas y compartir con otros integrantes de esta comunidad.

También se desarrollarán diversas dinámicas junto a marcas especializadas y claves en este segmento como TCL, ZTE, Lenovo, HP, Xiaomi, Brother, PlayStation y Asus, además de aliados de conectividad como Claro y Win.

El evento coincide con un mayor interés por categorías vinculadas al entretenimiento digital. En los últimos meses la categoría de cómputo en Metro ha registrado una evolución favorable frente al mismo periodo del año anterior, impulsando el desarrollo de una oferta orientada a productos como laptops, accesorios y equipos asociados al gaming.

Con esta primera edición, se busca acercar este tipo de experiencias a nuevos públicos y generar un espacio gratuito de tecnología y entretenimiento en Lima Este.