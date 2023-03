Se suele asociar mucho la ropa íntima y la sensualidad con un cuerpo delgado de modelo, sin embargo, esto no es estrictamente necesario para vernos atractivas. Si es una fecha importante o simplemente desea sorprender a su chico especial, estos son algunos consejos que puede seguir para sentirse más segura en su propia piel e inspirar deseo bajo las sábanas.

1. Utilice la talla apropiada

No se equivoque suponiendo que la ropa más apretada le hará lucir sexy. Utilice prendas que se amolden a su figura y que no aprieten de más para poder sentirse cómoda. Además, el diseño se lucirá adecuadamente y cumplirá su objetivo. Actualmente ya existen tiendas donde encontrará lo que busca en una talla apropiada.

2. Estilice su figura

Añada o disimule las diferentes áreas de su cuerpo. Es usual que las mujeres de talla grande tengan senos prominentes, utilice este rasgo a su favor y direccione la atención a este atributo con algún brassiere de diseño llamativo. Los detalles en encaje agregan volumen a esta zona. Complemente con alguna trusa a juego para armonizar el look.

3. Diseños favorecedores

Opte por prendas con cortes que puedan moldear su figura para definir las curvas. Un truco infalible es utilizar pantis con tiro a media cintura pues ajustará lo suficiente para dar el look de reloj de arena disimulando la pancita. Evite trusas a la cadera, estas suelen ser poco favorecedoras para quienes no tienen un vientre plano. Asimismo, dele oportunidad a los enterizos con transparencia, asegúrese de que tenga buen soporte en el busto para que armonice su figura.

4. Preste atención a su tono de piel

Si desea verse sexy, lo más adecuado es utilizar prendas en gamas de colores que le sienten bien. Evite los colores muy encendidos como fosforescentes, pues estos no resultan ser los más sentadores en la mayoría de todos de piel. Apueste por los clàsicos, e innove en la gama de colores naturales como el violeta, el rojo borgoña y el infalible negro.

5. Menos es más

Trate de no recargarse de accesorios como pulseras, aretes y collares. Igualmente, no utilice un maquillaje excesivamente cargado. Con definir sus cejas, delinear los ojos y un labial en color natural bastará. De igual forma, no omita arreglar su cabello, no necesita un peinado elaborado, ordenarlo y humectarlo es suficiente. Aplìquese su fragancia favorita y disfrute de la noche.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Lanzan nuevas galletas con camote y zanahoria perfectas para la dieta

Estimulación temprana: ¿por qué es importante en niños de 0 a 3 años?

Spa para mascotas, el lugar perfecto para engreírlas se impone en Lima