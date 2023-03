A la corta edad de 22 años, Cherly Celsín Pérez ha logrado levantar su propio negocio y compartir su sazón desde Iquitos con miles de clientes. Con más de 150 mil seguidores en TikTok, su estrategia ha sido compartir su colorida cultura con divertidos videos y una barra libre de comida amazónica. Hija de una maestra y un policía, su mayor orgullo es haber logrado llevar a sus padres de viaje por primera vez y este año se prepara para abrir el segundo local de su marca. En la carta de “Shivri”, que significa “mujer alegre”, encontrará todo tipo de potajes amazónicos y sus divertidos tragos afrodisíacos.

Lima, 17 de marzo del 2023. Retrato a emprendedor María Cherly. Fotos: Jesús Saucedo / @photo.gec

¿Cómo decidiste abrir tu restaurante? Aunque no lo crean, todo fue por un taxista. Un día, mi mamá y yo fuimos a cambiar las cortinas de nuestra casa y el taxista que nos llevaba nos escuchó conversando. Por nuestro acento nos dijo “ustedes deberían vender juane”. Y así decidimos empezar.

¿Qué opinas sobre la presencia de cocina amazónica en Lima? No siento que falte representación, lo que falta es conocimiento. Acá en Lima uno encuentra comida de la selva, pero no es popular o no se habla de ello. Nuestra propuesta es diferente, no queremos ser un pequeño negocio, buscamos crecer.

¿Qué productos ofreces? Somos un restaurante amazónico. Ofrecemos los clásicos tachacho con cecina, juante, chaufa. Lo que nos diferencia es la barra libre de comida amazónica. Tratamos de brindar una buena experiencia para que los clientes puedan probar de todo un poco.

¿Cuál fue la parte más difícil de empezar? El dinero. Mis papás siempre han querido tener un negocio, entonces, cuando terminé mi carrera todos me apoyaron para tener el restaurante. Cada parte de este local lo he pintado con ellos, toda mi familia ha puesto su mano aquí.

Ñañita, ¿nos das un consejo para emprender? No tiren la toalla, no se rindan. Cuando uno empieza un negocio al inicio no resulta sencillo. Al comenzar todo parece difícil, pero trabajando con mucho esfuerzo uno puede cumplir sus sueños. Hay que darle tiempo al tiempo, con buena fe todo resultará.

Una frase que me gusta: “Un negocio es como un bebé, debes cuidarlo como un hijo”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Dale tiempo al tiempo, con esfuerzo todo se da”.

35 soles es el valor de la barra libre para que disfrute de la sazón amazónica de Shivri.

