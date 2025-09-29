Las habilidades digitales ya no son opcionales, se han convertido en la nueva base de la equidad y la oportunidad. Así lo advirtió Sophia Mendoza, especialista internacional en innovación educativa y Directora de Instructional Technology Initiative – L.A. Unified, durante la Semana de la Innovación Educativa 2025, organizada por Santillana en Lima.

Según la experta, aunque el Perú cuenta con 93 universidades licenciadas, apenas entre el 5 y 6 % ofrece carreras especializadas en Inteligencia Artificial (IA). Muchas instituciones incorporan módulos de IA en sus planes de estudio, pero aún estamos rezagados frente a países de la región como Chile, Brasil y Uruguay, que cuentan con mayor infraestructura, políticas públicas y programas académicos vinculados al tema.

“Para el 2030, las escuelas que no logren integrar la inteligencia artificial no solo se quedarán atrás, sino que corren el riesgo de volverse obsoletas en la preparación de los estudiantes para el futuro”, subrayó Mendoza.

3 claves que deben acelerar universidades y colegios en el Perú

1. Formación especializada: ampliar la oferta de carreras y certificaciones en inteligencia artificial y habilidades digitales.

2. Inversión en infraestructura: garantizar acceso a laboratorios, conectividad y plataformas que faciliten el aprendizaje digital.

3. Preparación de docentes y familias: integrar a toda la comunidad educativa en el uso responsable de la IA para el aprendizaje.

Para Mendoza, el reto es colectivo: “El Perú tiene una oportunidad única de liderar en América Latina si invierte en habilidades digitales y en el uso responsable de la inteligencia artificial en las escuelas. El futuro pertenece a quienes no solo adoptan nuevas tecnologías, sino a quienes garantizan que cada niño y educador pueda beneficiarse de ellas”.

La especialista participó con la ponencia “Certificación y formación en habilidades digitales” en el marco de los Congresos Compartir Santillana y Richmond, realizados bajo el lema “Sé la escuela que el mundo necesita”.