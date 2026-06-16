El Perú enfrenta una brecha crítica en la disponibilidad de sangre. Según el Ministerio de Salud, el país necesita anualmente entre 624,000 y 640,000 unidades. Sin embargo, en años previos, la colecta nacional solo ha alcanzado poco más de 400,000 unidades.

A ello, se suma el desafío de una donación que sea voluntaria. En 2023, el 77% de las donaciones fueron por reposición; mientras que solo el 23% fueron voluntarias, reflejando un modelo aún reactivo frente a emergencias, cirugías, partos de riesgo y tratamientos prolongados.

“El reto no está solo en lograr que una persona done una vez, sino en que vuelva a hacerlo. Desde nuestra experiencia, vemos que la demanda de sangre y plaquetas viene aumentando de forma sostenida. Por ejemplo, en el Banco de Sangre de Clínica Delgado, durante el 2025, se realizaron 12,953 transfusiones, lo que representa un 17.4% más frente a 2024. El 51% de estas transfusiones se realizaron a pacientes oncológicos. Además, en el primer cuatrimestre de 2026, el 41.8% de las transfusiones han sido a adultos mayores de 64 años”, señaló la Dra. Ina Pérez, médico en jefe del Banco de Sangre y Red de Medicina Transfusional de Auna Perú.

Por ello, es importante sensibilizar a la población sobre la importancia de contar con donantes voluntarios, considerando que apenas el 1,36% es recurrente en el país. Si bien las tasas de participación voluntaria de donación de sangre siguen mejorando, el modelo aún es reactivo e insostenible para tratamientos prolongados como el cáncer.

“Necesitamos pasar de un modelo reactivo a una cultura de prevención, donde la donación sea voluntaria y recurrente. Recordemos que este recurso es clave en la atención de pacientes oncológicos, cirugías de alta complejidad, unidades de cuidados intensivos o accidentes graves”, asegura.

Contar con un suministro seguro y oportuno permite responder a emergencias médicas, garantizar la continuidad de tratamientos y mejorar las posibilidades de recuperación de miles de pacientes cada año. Esto permite construir una base más estable de abastecimiento en clínicas y hospitales.

“Las donaciones de sangre que recolectamos en los bancos de sangre de Auna no son solo usadas para nuestra red, sino que transferimos alrededor de 680 hemocomponentes cada año a hospitales del estado. De esta manera, contribuimos a salvar la vida de más peruanos”, indica la especialista de Auna.

En este contexto, durante junio, mes en que se conmemora el Día Mundial del Donante Voluntario, Auna realiza el Donafest. Esta campaña busca promover la excelencia en salud mediante una cultura de donación voluntaria y recurrente; derribar mitos relacionados a la donación de sangre; y transmitir los beneficios que tiene la donación voluntaria para el país. Por ello, se visitarán diversas organizaciones en donde los colaboradores se convertirán en los protagonistas de esta colecta.

“La sangre debería estar disponible antes de que un paciente lo necesite. Donar sangre es el gesto solidario más sencillo con el impacto más profundo. En menos de media hora, puedes sostener la vida de hasta tres personas: un niño en quimioterapia, una madre en un parto difícil o alguien que tuvo un accidente. Invitamos a todos los peruanos a donar voluntariamente, no solo en junio, sino a lo largo del año, ya sea en las colectas de sangre que realizan organizaciones públicas y privadas o en nuestro Banco de Sangre, en Clínica Delgado”, puntualiza la Dra. Pérez.

Con las campañas de sensibilización sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre, Auna sigue reforzando su compromiso con la salud y el bienestar de los peruanos, poniendo a las personas siempre al centro de todas sus decisiones.

¿Cuáles son los requisitos para donar?