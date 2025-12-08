El 2026 se perfila como un año de nuevas propuestas en maquillaje, con tendencias que combinan innovación, versatilidad y experiencias de uso más completas. Cada vez más, las marcas buscan ofrecer productos que además de embellecer, también invitan a experimentar, aprender y divertirse con el maquillaje.

Para quienes disfrutan probar nuevas texturas y formas de expresión, estas tendencias se reflejan en acabados dewy y frescos, que aportan luminosidad natural al rostro. Bases ligeras, rubores y glosses versátiles permiten crear looks tanto para el día a día como para ocasiones especiales, mientras que técnicas inspiradas en el maquillaje coreano priorizan una piel jugosa y saludable, explica Inés Prato Azulay, Analista Senior de Marketing de Todomoda Beauty Casa Matriz.

La experiencia de compra también está cambiando. Las tiendas ofrecen estaciones de prueba, zonas para crear contenido y un diseño pensado para invitar a la comunidad a explorar texturas, colores y rutinas. Asesorados por beauty experts, los visitantes pueden conocer los productos de forma práctica y aprender a combinarlos según su estilo y necesidades.

Más allá de la estética, el maquillaje se concibe como una herramienta de expresión y creatividad. Experimentar con texturas y combinaciones permite integrarlo de manera práctica y divertida en la vida diaria, especialmente en temporadas de celebraciones, donde cada look refleja personalidad, expresó Azulay durante la apertura de Todomoda Beauty en el centro comercial Mallplaza Angamos.