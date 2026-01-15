En un clima como el nuestro, donde la humedad limeña y el sol del verano ponen a prueba cualquier peinad, la premisa es clara e implica que la belleza se vuelve más intencional, con énfasis en la textura natural, la autenticidad y la salud capilar.

En Perú, donde el frizz y el desgaste por calor, planchas o decoloraciones son temas frecuentes, la ciencia y la ingeniería detrás del cuidado del cabello se convierten en aliados clave para lograr estilos duraderos, con brillo y movimiento.

Expertos de Dyson presentan su previsión de tendencias globales de cabello para el 2026, elaborada a partir de las opiniones de sus estilistas embajadores en más de 10 mercados. Inspiradas en las pasarelas de París, Milán, Londres y Nueva York, estas tendencias se adaptan a la rutina local, desde quienes se alistan rápido para la oficina o la universidad, hasta las que buscan un look pulido para una salida o una ocasión especial.

Las tendencias a tener en cuenta en 2026

1. Liso suave y saludable

El acabado ultraliso regresa con fuerza, pero con una estética refinada y sin rigidez excesiva.

El cabello se ve pulido, pero con movimiento, priorizando la suavidad y el brillo saludable por sobre la estructura rígida.

2. Textura con intención

Los estilistas destacan la adopción de patrones naturales, como rizos u ondas, pero con mayor definición. El secado con difusor, poco calor y flujo de aire controlado se consolida como la rutina ideal para realzar la textura.

3. El retorno de cortes estructurados

Bobs bien definidos y cortes largos con capas fluidas dominarán las calles. El enfoque está en crear siluetas claras con movimiento natural y sin esfuerzo.

4. El auge del volumen grande y llamativo

Desde peinados inspirados en los años 90 hasta acabados ultra elásticos, el volumen máximo es una tendencia clave para 2026, impulsado por un acabado brillante y herramientas que permiten un flujo de aire controlado.

5. Peinados recogidos

Moños, curvas y estilos más arquitectónicos y artísticos se vuelven protagonistas. Son estilos que mezclan creatividad con practicidad y se adaptan a la rutina diaria.

6. Accesorios elevados

Lazos, toques metálicos y detalles futuristas serán el complemento perfecto para darle carácter a cada look, incluso en los estilos más limpios.

7. Color: cálido y brilloso

A nivel mundial, los castaños intensos y los rubios cálidos toman la delantera, junto con paneles de colores sutiles y expresivos sin perder naturalidad.