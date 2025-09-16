La primavera ya se siente y el sol comienza a asomarse con más fuerza, invitando a dejar atrás las prendas pesadas y dar paso a telas ligeras, colores vivos y looks llenos de personalidad.

Diario Ojo conversó con Ivalu Muscarelli, Communications & PR Manager de H&M de Chile, Perú y Uruguay, quien compartió detalles sobre lo que trae la esperada colección Primavera/Verano 2025

FEMINIDAD. Vestidos frescos, blusas con detalles boho y siluetas cómodas marcan la pauta.

Prendas fáciles de combinar que permiten armar looks modernos sin complicaciones.

RETRO. Con guiños a los años 70 y 90, los looks incorporan texturas, denim con detalles y siluetas relajadas. Una reinterpretación moderna que mezcla nostalgia con frescura.​

COLOR. La paleta se tiñe de tonos cálidos y en tendencia: amarillo manteca, beige, ocre y marrones. Colores versátiles que se pueden llevar tanto de día como de noche.

ACCESORIOS. Complementos con aire bohemio, como collares con colgantes vintage, pendientes con borlas, bolsos con acabados en cordón, gafas estilo piloto y zapatos con estampado animal, que elevan el look sin esfuerzo

​OJO AL DATO.

“La moda tiene el poder de expresar tu identidad, sin importar quién eres ni de dónde vienes”, afirma Ivalu Muscarelli durante la celebración de los 10 años de H&M en Perú.

ROCK. Blusas voluminosas y transparentes, camisas con cordones y túnicas que rinden homenaje al rock ‘n’ roll, ideales para un look audaz.

TEXTURAS. Detalles como bordes ornamentales, vestidos de croché, minifaldas trenzadas y faldas plisadas con volantes que aportan movimiento.

TENDENCIAS. Piezas fusionan lo etéreo y bohemio con guiños al glam rock y New Romantic, creando un look que combina nostalgia y modernidad.

VERSATILIDAD. Esta colección propone piezas versátiles que van desde atuendos para festivales hasta opciones de elegancia urbana.

Inspiradoras artistas femeninas, entre ellas Tyla, FKA twigs y Caroline Polachek, quienes reflejan la visión de la marca de unir la moda con la música como un mismo lenguaje creativo.

