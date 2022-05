Hace más de 1 año, Thiago Vernal fue invitado a participar en la “Concept House”, un proyecto de creadores peruanos en TikTok donde se comparten videos con coreografías rápidas y algunos juegos o entrevistas. Hoy esta cuenta suma más 2.4 millones de seguidores, no obstante, en sus inicios fue duramente criticada. “Sentí un poco de miedo y me cuestioné algunas cosas, ya que yo me proyectaba por el lado actoral”, recuerda Thiago.

Y es que, a sus cortos 17 años, ha incursionado en el cine con la película “La peor de mis bodas” y, recientemente, en la cinta “Medias hermanas”, ha protagonizado la obra “Billy Elliot: el musical”, ha sido parte de la sintonizada serie “De vuelta al Barrio”, entre otros proyectos, y no quería que nada empañe su carrera. Diario OJO conversó con el también bailarían sobre cómo ha aprovechado TikTok para su crecimiento profesional.

En TikTok acumulas casi 1 millón de seguidores. ¿Qué ha aportado esta plataforma en tu carrera? Me ha ayudado a mostrar lo que hago, a invitar a las personas a que me sigan y vean los proyectos en los que estoy. He tratado de aprovecharla para dar a conocer mi faceta como actor y mi pasión por el teatro musical.

¿Cómo enfrentaste las críticas de la “Concept House”? Honestamente, era la primera vez que me pasaba algo así, me dio un poco de miedo, pero, finalmente, entendí que tenía que enfrentarlo y seguir unido al grupo para poder mostrarle al público de lo que somos capaces. Hoy no me arrepiento de nada y me siento feliz de la decisión que tomé.

¿Qué rescatas de esta experiencia? Que me ha sumado no solo en el crecimiento de mis redes sociales, sino que he tratado de mostrar la faceta de actuación realizando sketchs con mis compañeros de la casa que también actúan (Brando Gallesi, Alexia Barnechea, Adriana Campos Salazar, Elisa Costa, entre otros).

¿Qué prejuicios derribarías respecto a ser tiktoker? Un prejuicio que siento es que hay una barrera entre tener que ser o tiktoker o actor. Yo uso Tiktok para entretener y entretenerme porque me divierto mucho. El que te guste hacer tiktok no tiene nada de malo.

¿En TikTok quiénes son tus creadores de contenido favoritos y por qué? Me inspiro mucho en JuanPa Zurita, me encanta su contenido y su personalidad. También me inspiro, al momento de editar, en Ricky Arenal, pero trato siempre de mantener mi propia esencia.

Sobre tu paso en “De vuelta al Barrio, ¿te gustaría volver? Me encantaría, DVAB fue una etapa bastante feliz en mi vida. Me encariñé con mi personaje y me emocionó la forma en que ingresé a la serie porque entré con dos de mis amigos de la infancia: Merly Morello y Samuel Sunderland. Estar juntos los tres, por primera vez, en un proyecto tan grande de la tele nos unió mucho. Me hubiera gustado que mi personaje siguiera un poco más para poder explotarlo.

Has confesado que cuando eras pequeño no te gustaba bailar, ¿cómo fue que terminaste protagonizando la obra “Billy Elliot: el musical”? Cuando era pequeño no era buen bailarín, era descoordinado y tenía dos pies izquierdos, eso me hacía sentir que no me gustaba el baile. Sin embargo, siempre me aconsejaron formarme en el canto, baile y actuación, y así lo hice. Sin pensar, me incliné por los géneros clásicos y cuando me llamaron para el casting de Billy estuve listo para la audición y, curiosamente, se me hizo más fácil la parte del baile.

Hace poco ganaste un concurso como Mejor bailarín. ¿Cómo viviste esta experiencia? Fue una sensación increíble. Me propuse ese título desde el día 1 que decidí competir porque este año es mi último año en las competencias. Fue muy lindo que se haya dado, me hizo muy feliz.

¿Qué lugar ocupa el freestyle en tu vida? El freestyle es el lugar donde más de fe creo tener conmigo. Los maestros de Freestyledancefs tuvieron mucha paciencia al momento de formarme como bailarín. Eran mi segunda casa porque salía del colegio todos los días y me iba directo a tomar clases. Me dieron todas las bases como bailarín , trabajaron desde los inicios mi técnica ey la disciplina en él. Creo que les debo todo y lo recomiendo mucho para iniciarse en el baile.

Eres multifacético: actúas, bailas, cantas, ¿en qué otra faceta te gustaría incursionar? En el futuro, me gustaría incursionar en la Dirección de Teatro Musical y escribir o, quien sabe, hacer las dos cosas.

Remontándonos a tus inicios, ¿a qué retos se enfrenta un niño que quiere ser actor? Un niño como actor se enfrenta al medio en sí, porque es un medio, a veces, con mucho ego y envidioso. Cada niño maneja sus emociones de distinta forma y es muy duro cuando se ilusionan haciendo el casting y luego no los llaman. He visto papás también que los presionan y se enfocan en que su hijo resalte. Yo les diría a los niños que, si les gusta actuar, simplemente la pasen bien y se preparen porque llega la oportunidad para todos. Es muy importante que los papás sean un apoyo emocional en todo momento.

Hoy en día uno de tus sueños es internacionalizarte, ¿cómo te vienes preparando para alcanzar esta meta? Sí, es mi gran sueño. Me he estado preparando mucho para lograrlo algún día y, para empezar, este año audicioné en la Universidad en New York para la carrera de teatro musical y ya ingresé. Empiezo en el 2023 y eso me emociona muchísimo.

¿Qué despertó tu interés por la actuación? Escuché por ahí que todo empezó gracias a la “Rosa de Guadalupe” (Risas) De niño era bastante tímido, se me dificulta socializar. Descubrí, a través de los talleres, cómo liberarme de esas inseguridades que tenía al ser pequeño. Disfrutaba mucho los veranos en mis talleres y ahí supe que me encantaban los castings. Hacía muchos casting hasta que, uno de esos, llegó a las manos de Adolfo Aguilar, quien me llamó. No lo podíamos creer porque nos ofreció participar en una película, pensamos primero que era broma, pero no, fue realidad. Ahí empezó todo.

¿Tus padres te apoyaron desde siempre? Si, mis papás siempre han estado conmigo, desde el principio hasta hoy, apoyándome en todo.

Además de la actuación, ¿piensas seguir otra carrera? Me encantaría también poder estudiar Dirección, es algo que me imagino y me llama mucho la atención.

¿Quiénes son tus referentes en la actuación? Mis referentes en la actuación son Hugh Jackman, James Jordan y Alex Brithman

¿Con qué actores nacionales te gustaría compartir roles? Me encantaría hacer una comedia con Carlos Alcántara, Andrés Salas y volver a trabajar con Juan Carlos Rey de Castro.

¿Qué aspectos has sacrificado por dedicarte a la actuación desde tan pequeño? Cuando estaba en el cole, tenía cumpleaños, tardes de cine, viajes, paseos, etc., y casi todos me los perdía porque estaba grabando, ensayando o en funciones. Mi mamá siempre tenía pena, pero yo le decía que era más feliz en el escenario. No me arrepiento de nada.

MÁS DATOS. Se formó en el Taller de Actuación de Del Barrio Producciones y, posteriormente, en Preludio. En su adolescencia, continuó sus estudios con “Los Productores” con quienes viajó a un intensivo de Teatro Musical en NY “Go Broadway”.

324 mil seguidores en Instagram. Lo encuentran como @thiago.vernal y en TikTok como @thiagovernall. Actualmente, es parte del Team Samsung, Mc Donalds y Converse.

